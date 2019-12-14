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Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Eleştirilere dayanamadı ve yarışmadan ayrıldı! Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 01:05 | Son Güncelleme

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasının 13 Aralık Cuma ekrana gelen 175. son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Gözde Kansu'nun sunduğu Kuaförüm Sensin'in final günü oldukça çekişmeli geçti. Kuaförüm Sensin'de elenen ismin dışında, bir yarışmacı ise kendi isteğiyle veda etti. Eleştirilere dayanamayan isim, yarışmadan ayrılma kararı aldı. Peki Kuaförüm Sensin'de kim gitti? Hafta birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Eleştirilere dayanamadı ve yarışmadan ayrıldı! Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu?

Show TV'da hafta içi her gün ekrana gelen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözlerin yarıştığı Kuaförüm Sensin'in 13 Aralık Cuma günü yayınlanan finalinde elenen isim ve birinci olan belli oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

10 bin liralık ödül için kıyasıya yarışan yarışmacılar, modellerin saç rengini onlara en uygun şekilde değiştirerek ve konsepte uygun makyajı yaparak jüriden ve rakiplerinden en yüksek puanları almak için uğraştı. Yarışmaya yeni katılan ve yaptığı işlerle jüriyi kendisine hayran bırakan Tayfun ve ekip arkadaşı Serap, haftanın finalinde 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Kuaförüm Sensin (1)

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden isimler ise Sevcan ve Melek oldu. İkizi Bilal’in intikamını almak için Sevcan ve Melek’i elemek isteyen Hasan ise bu sonuçtan en çok memnun kalan isim oldu. Kuaförüm Sensin’de yaşanan tek veda bu olmadı. Hafta içinde aldığı eleştirileri kaldıramadığı için yarışmadan çekilmek istediğini söyleyen Tevfik, yarışmadan ayrılırken duygusal anlar yaşadı.

Kuaförüm Sensin (2)
“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!


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