Kuaförüm Sensin'de yarışmacılar zor anlar yaşadı!

Piksel saç kesimi konsepti modeller kadar kuaförlere de zor anlar yaşattı. Emre hem rakiplerine hem jüriye şov yapmak isterken modelinin uzun saçlarını aniden kesince sinirler gerildi.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE PİKSEL KESİM PANİĞİ YAŞANDI!

Metin’in ise modeline yaptığı piksel kesim jüriyi ve rakiplerini şaşkına çevirdi. Yapılan kesimi günlük hayatında kullanamayacağını düşünen model gözyaşlarına boğulurken, yaşanan strese jüri de dayanamadı ve Muammer Ketenci kısa süreliğine stüdyodan dışarı çıktı.

Gergin geçen günün en eğlenceli anları ise Fatma’nın modellere podyumda nasıl yürünmesi gerektiğini gösterdiği anlar oldu. Fatma podyumda fırtına gibi esti, tüm stüdyo kahkahalara boğuldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

