MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kuaförüm Sensin'de yarışmacılar zor anlar yaşadı!

Kuaförüm Sensin'de yarışmacılar zor anlar yaşadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 23:33 | Son Güncelleme

Show TV'de yayınlanan ve Gözde Kansu'nun sunduğu Kuaförüm Sensin'in son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Saç kesim günü olduğu için zaten stresli olan modeller, Adnan Serter’in piksel kesim istediğini duyunca stüdyoda panik yaşadı.

Kuaförüm Sensin'de yarışmacılar zor anlar yaşadı!

Piksel saç kesimi konsepti modeller kadar kuaförlere de zor anlar yaşattı. Emre hem rakiplerine hem jüriye şov yapmak isterken modelinin uzun saçlarını aniden kesince sinirler gerildi.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE PİKSEL KESİM PANİĞİ YAŞANDI!

Metin’in ise modeline yaptığı piksel kesim jüriyi ve rakiplerini şaşkına çevirdi. Yapılan kesimi günlük hayatında kullanamayacağını düşünen model gözyaşlarına boğulurken, yaşanan strese jüri de dayanamadı ve Muammer Ketenci kısa süreliğine stüdyodan dışarı çıktı.

Kuaförüm Sensin (2)

Gergin geçen günün en eğlenceli anları ise Fatma’nın modellere podyumda nasıl yürünmesi gerektiğini gösterdiği anlar oldu. Fatma podyumda fırtına gibi esti, tüm stüdyo kahkahalara boğuldu.

Kuaförüm Sensin (3)

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Nusret'ten Kadınlar Günü jesti! Ücretsiz olacakNusret'ten Kadınlar Günü jesti! Ücretsiz olacak
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuaförüm sensin, gözde kansu,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fox TV'den yeni program! Ali Yeşilırmak ile Dostumun Dünyası ne zaman başlıyor?

Fox TV'den yeni program! Ali Yeşilırmak ile Dostumun Dünyası ne zaman başlıyor?

Nusret Gökçe'den 8 Mart Kadınlar Günü jesti! Ücretsiz ağırlayacak

Nusret'ten Kadınlar Günü jesti! Ücretsiz olacak

İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!

İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!

Kalp krizi geçiren Levent Can'dan mesaj! 'Böyle olsun istemezdim'

Kalp krizi geçirmişti! Flaş açıklama

Cüneyt Arkın: Betül’den evvel ölmek isterim

'Betül’den evvel ölmek isterim çünkü...'

Hadise sınırdaki drama isyan etti! 'İçim parçalanıyor'

İsyan etti! 'İçim parçalanıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.