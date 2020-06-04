Kuaförüm Sensin'in yeni jüri üyeleri kimler oldu? Kuaförüm Sensin'de partnerleri belli oldu!

Show TV’de ekrana gelen yarışma programı Kuaförüm Sensin’in jüri kadrosu belli oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin ile ekranlara dönme kararı almıştı.

Aylar süren görüşmeler sonucunda Bülent Ersoy, Global Yapım'la anlaşmış çok ses getiren bir anlaşmaya imza atmıştı. Diva’nın evet dediği Kuaförüm Sensin yarışması hafta içi her gün Show TV ekranlarında olacak. Ersoy ayda 3 milyon 250 bin lira kazanacak.

PROJEDEKİ DİĞER JÜRİ İSİMLERİ BELLİ OLDU

Bülent Ersoy’la birlikte jüri koltuğunda, cemiyet hayatının ünlü isimlerinden ekranların sevilen ismi Işıl Reçber ve ünlülerin kuaförü ve makyözü olarak tanınan Seçkin Süngüç oturacak.





