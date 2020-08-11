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Kuaförüm Sensin neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Gözde Kansu Kuaförüm Sensin'den ayrıldı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 02:22 | Son Güncelleme

Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu yarışmaya veda etti. Gözde Kansu geçtiğimiz hafta Kuaförüm Sensin'in hafta finalinde, herkesi şaşırtan kararı açıkladı ve yarışmanın sunuculuğundan ayrıldığını duyurdu. Bülent Ersoy'un da jüri olduğu Kuaförüm Sensin yarışması Gözde Kansu'nun ayrılığından sonra ekrana ara verdi. Peki Gözde Kansu Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı? Kuaförüm Sensin neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kuaförüm Sensin neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Gözde Kansu Kuaförüm Sensin'den ayrıldı mı?

Show TV'de hafta içi her gün ekrana gelen, Bülent Ersoy, Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ile Adnan Serter'in jüri koltuğunda oturduğu Kuaförüm Sensin'in yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmiyor. Kuaförüm Sensin'in sunucusu Gözde Kansu'nun sürpriz bir şekilde yarışmadan ayrılmasının ardından, programın çekimlerine bir hafta ara verildi.

KUAFÖRÜM SENSİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kuaförüm Sensin, yeni sunucusuyla birlikte 17 Ağustos Pazartesi saat 12:30'da yeniden izleyicisi ile buluşacak.

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GÖZDE KANSU NEDEN AYRILDI?

Kuaförüm Sensin’in ekran yüzü, sevilen sunucu Gözde Kansu, geçen hafta ekrana gelen hafta finali bölümüyle son defa izleyicilerin karşısına çıktığını açıkladı. Gözde Kansu’nun vedası hem jüri üyelerini hem de yarışmacıları ağlattı. Gözde Kansu, asıl işi olan oyunculuğa dönmek için Kuaförüm Sensin'in sunuculuğundan ayrıldığını açıkladı. Kansu, "İşimi çok özledim. Tiyatro ve dizi setlerine geri dönmek istiyorum" dedi.

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INSTAGRAM'DAN VEDA MESAJI

Gözde Kansu, Instagram'dan paylaştığı veda mesajında ise "Son günümdeyim. Duygu selindeyim şu an" notunu yazdı.

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YENİ SUNUCU KİM OLACAK?

Yapımcılığını Global Medya'nın üstlendiği, jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ile Adnan Serter'in oturduğu Kuaförüm Sensin'in yeni sunucusu ise önümüzdeki hafta belli olacak.

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