Küba'da doğdu, Malatyalı oldu... Kimliğini Erdoğan vermişti! İşte smaçlarıyla Avrupa'ya diz çöktüren Melissa Vargas'ın hayat hikayesi

Kadın Voleybol Milli Takımımız, Avrupa'da tarih yazdı. Filenin Sultanları, CEV 2023 EuroVolley finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Turnuvayı namağlup tamamlayan Milliler, takım sporlarında milli takım seviyesinde ülkemize ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

24 YIL SONRA İLK DUBLE YAPAN TAKIM OLDUK

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları, voleybol tarihinde benzeri az görülen bir başarıya da imza atmış oldu. Milli Takımımız, 1999'dan sonra ilk kez Milletler Ligi - Avrupa Şampiyonası dublesi yapan ilk takım oldu.

Bu başarıyı 1999 yılında Grand Prix ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Rusya başarmıştı.

FİNAL MAÇI NEFES KESTİ

Brüksel'de oynanan final maçına Melissa Vargas ile Tijana Boskovic arasındaki düello damga vurdu. Sırbistan'ın yıdlız pasör çaprazı Boskovic, takımına ilk seti ve 3. seti kazandırdı.

Setlerde iki kez geriye düşen Milli Takımımız ise pes etmeyen ruhunu sahaya koydu ve İtalya maçından sonra yine geri dönmeyi başardı.

Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas de geri dönüşümüzde ve şampiyonluğumuzda damga vuran isim oldu.

Vargas maçı 38 hücum sayısı ve 3 ace ile toplam 41 sayıyla tamamladı. Boskovic ise 34 hücum sayısı, 1 blok ve 2 ace ile toplam 37 sayı buldu.

TURNUVADA MELİSSA VARGAS DAMGASI

Sırbistan'la oynan final maçında 41 sayı üreten Melissa Vargas maçın ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

MELISSA VARGAS'IN FİLM GİBİ HAYAT HİKAYESİ

16 Ekim 1999'da Küba'nın Cienfuegos şehrinde doğan Vargas, 8 yaşında voleybola başladı. Okul takımında oynamaya başlayan Kübalı sporcu, küçük yaşta yeteneğiyle tüm dikkatleri bir anda üzerine çekti.

KÜBA'DA BİR KAHRAMANDI AMA...

Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımında forma giyen Vargas, 12 yaşındayken Küba Milli Takımı'na seçildi. 12 kişilik takımda performansıyla göz dolduran Vargas için 14 yaşında herkes "Küba'nın geleceği" diyordu.

Ülkesinde kahraman olarak görülen Vargas, 2016-17 sezonunda Küba'dan ayrılarak Çekya Kulüplerinden biri olan Agel Prostejov'a transfer oldu.

Çekya kulübü Agel Prostejov forması giyerken ülkemizin önemli kulüplerinden Eczacıbaşı'na karşı oyanayan 16 yaşındaki Vargas, o maçta 32 sayı kaydederek geleceğin önemli voleybolcularından biri olacağını gösterdi ve Türk voleybol kamuoyunun dikkatini çekmeye başardı.

Sonrasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Vargas, tedavi amacıyla ülkesi Küba'ya döndü. Küba Devleti'nin sunduğu koşulları yetersiz bularak burada özel bir klinikte tedavi olmak istedi.

'SIĞINMACI' STATÜSÜYLE İSVİÇRE'YE GEÇTİ

Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebiyle 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti.

Ülkesinin tutumu sonrası İsviçre'ye 'sığınmacı' statüsüyle gelen Vargas, Volero Zürih'e transfer oldu.

TÜRKİYE MACERASI FENERBAHÇE İLE BAŞLADI

Küba'nın kendisine yönelik tutumu ve sonrasında yaşanan sürece ilişkin, "Pişman değilim, dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyorum" diyen Melissa Vargas, daha sonrasında Fenerbahçe Opet'e transfer olarak Türkiye macerasına başladı.

Performansıyla Sırbistan Milli Takım antrenörü Zoran Terzic'in de radarına giren Vargas, Sırbistan vatandaşı olsa da FIVB, Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi.

2021 yılında ise Vargas'ın Türk vatandaşlığı ilan edildi. Sırbistan devreye girmişken ve resmi işler tamamlanmak üzereyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın gayretleriyle Melissa Vargas ay-yıldızlı formamıza kazandırıldı.

Fakat forma giyebilmesi için bir süre geçmesi gerektiği için o sene Vargas sahaya çıkamadı. 2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa, Tianjin Bohai Bank'ta yarım sezon geçirerek kendini geliştirdi.

KİMLİĞİNİ ERDOĞAN VERDİ

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, Melissa Teresa Vargas Abreu'nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu 10 Nisan 2021 tarihinde onaylanmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melissa Vargas'a TC Kimlik Kartı'nı takdim etmişti.

'MEMLEKETİM MALATYA'

Türk vatandaşlığına geçen Melissa Vargas, saha içinde başarısı kadar saha dışındaki sıcakkanlılığıyla da öne çıkıyor. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a çok saygı duyan Vargas, bu sebeple memleketinin de hep Malatya olduğunu söylüyor. Hatta sosyal medyada sıkça yer alan 'Öncelikle kayısı diyarı Malatya'dan selamlar' diyerek yüzleri güldürdü.



