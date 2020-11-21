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Kubilay Aka'dan çok konuşulacak itiraf

21.11.2020 16:29 | Son Güncelleme:
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Kubilay Aka'dan çok konuşulacak itiraf

Oyuncu Kubilay Aka, YouTube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına katıldı. Kubilay Aka programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte genç oyuncunun açıklamaları!

yuncu Kubilay Aka, YouTube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına katıldı.

Kubilay Aka programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte genç oyuncunun açıklamaları:

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"Hayatımda canlandırabileceğim en özel karakter 'Vatanım Sensin'deki 'Ali Kemal' rolüydü. Müthiş bir derinliği vardı. Sette dizlerim titrerdi. Ama babamı arayıp söylediğim zaman yüzüme telefonu kapatmıştı. Dizi başlayana kadar inanmamıştı. Sonra 'Seninle gurur duyuyorum' deyince ağladım.
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Çiğnediğim en büyük yasak; sürekli arabayı kaçırmamdı. Maalesef ki hâlâ çok hızlı araba kullanıyorum ama güvenlik önlemlerini alarak. Ölmem ancak çok çarparım.

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Bunalıma girersem 5-6 ay sürer."Hiç bitmeyecek bir karantinaya girsem yanıma babamı ve Scarlett Johansson'u alırım.

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Devlet dairesinde ünlülüğüm işe yarar, sıra beklemem. Şimdiki set ortamımız endüstri meslek lisesi gibi, çoğu erkek."

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