Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı! Dilan ve Engin Polat koruma ordusuyla geldi

Kübrasal adıyla tanınan fenomen Kübra Aykut geride bir mektup bırakarak intihar etti. Site güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fenomenin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin yapılmasının ardından genç kadının cenazesi defnedilmek üzere Bursa'ya getirildi.

Kübra Aykut memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aykut'un cenazesi gözyaşları içerisinde Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yanı sıra çok sayıda sosyal medya fenomeni katıldı.

Cenazeye koruma ordusuyla katılan Polat çifti gazetecilerin görüntü almasını istemedi.

İNTİHAR MEKTUBU GÜNDEM OLDU

Kübrasal geride bıraktığı mektupta “Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese iyi geldim ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun o zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum ama kimse görmedi. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama sizi?” yazmıştı.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır