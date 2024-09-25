MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı! Dilan ve Engin Polat koruma ordusuyla geldi

Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı! Dilan ve Engin Polat koruma ordusuyla geldi

25.09.2024 15:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut gözyaşları içerisinde memleketi Bursa'da toprağa verildi. Dilan ve Engin Polat çifti avukatlarının sevgilisi fenomen Kübra Aykut'u son yolculuğuna uğurladı.

Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı! Dilan ve Engin Polat koruma ordusuyla geldi

Kübrasal adıyla tanınan fenomen Kübra Aykut geride bir mektup bırakarak intihar etti. Site güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fenomenin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin yapılmasının ardından genç kadının cenazesi defnedilmek üzere Bursa'ya getirildi.

AW294875_01

Kübra Aykut memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aykut'un cenazesi gözyaşları içerisinde Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na defnedildi.

AW294875_02

İntiharına ailesi inanamadı! Kafa karıştıran sözler: Sevgilisiyle yeni ayrılmıştı! İntiharına ailesi inanamadı! Kafa karıştıran sözler: Sevgilisiyle yeni ayrılmıştı!
İntiharına ailesi inanamadı! Kafa karıştıran sözler: Sevgilisiyle yeni ayrılmıştı! İntiharına ailesi inanamadı! Kafa karıştıran sözler: Sevgilisiyle yeni ayrılmıştı!

Cenaze namazına AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yanı sıra çok sayıda sosyal medya fenomeni katıldı.

AW294875_06

Cenazeye koruma ordusuyla katılan Polat çifti gazetecilerin görüntü almasını istemedi.

AW294875_07

İNTİHAR MEKTUBU GÜNDEM OLDU

Kübrasal geride bıraktığı mektupta “Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese iyi geldim ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun o zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum ama kimse görmedi. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama sizi?” yazmıştı.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kübra Aykut
En Çok Okunan Haberler
Batuhan Karadeniz'in paylaşımları 'pes' dedirtti

Batuhan Karadeniz'in paylaşımları 'pes' dedirtti

Polis katili Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı!

Polis katili Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı!

Cinayetin detayları kan dondurdu! Canlı yayında gözaltı!

Cinayetin detayları kan dondurdu! Canlı yayında gözaltı!

Sapık katil Yunus Emre Geçti'yi sahiplenip küstahça paylaşım yaptılar: Sizde memur casperlarda kardeş bitmez

Sapık katil Yunus Emre Geçti'yi sahiplenip küstahça paylaşım yaptılar: Sizde memur casperlarda kardeş bitmez

'İsrail Türkiye'ye saldıracak' iddiası ortalığı karıştırdı

'İsrail Türkiye'ye saldıracak' iddiası ortalığı karıştırdı

'Seni eşcinsel olarak biliyoruz' deyip ekledi! Yaptığı benzetmeye çok kızdı

'Seni eşcinsel olarak biliyoruz' deyip ekledi! Yaptığı benzetmeye çok kızdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.