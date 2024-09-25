Tiktok fenomeni Kübra Aykut'un intiharına ailesi inanamadı... Kafa karıştıran sözler: Sevgilisiyle yeni ayrılmıştı!

Kübrasal olarak tanınan fenomen Kübra Aykut evinin 5. katından atlayarak intihar etti. Ünlü fenomenin ölmeden 6 saat önce sosyal medyada paylaşım yaparak sürekli kilo vermesinden yakındığı ortaya çıktı.

Ünlü fenomenin intiharının ardından evinde bir mektup bulundu ve mektubuna telefon şifresini not düştüğü öğrenildi. Kendi el yazısıyla yazdığı mektupta Kübra Aykut şu ifadeleri kullandı;

'HÜR İRADEMLE ATLADIM'

“Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese iyi geldim ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun o zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum ama kimse görmedi. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama sizi?” Kübrasal mektubunda "Kendini çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum" dedi.

İNTİHARA İNANAMADILAR

Kübra Aykut'un acı haberi ailesini yasa boğdu. Ünlü ismin intihar haberine ailesi inanamadı. Kübra Aykut'un cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'nun önünde bekleyen kuzeni Aylin Sakoğlu, "Kübra melek gibi bir insandı. Hayat dolu birisiydi. Kendini çok severdi orada yazdığı gibi kendinden başka herkesle iyi olurdu.

'CEVAPLARI ADLİ TIPTAN ÇIKAN SONUÇLAR VERECEK'

Bulunduğu ortamda gerçekten çok enerjik, hayat dolu birisiydi. Şaşkınlığımızı üzüntümüzün arkasında kaldı bunu nasıl yaptı. Kübra hayat dolu, Kübra hiçbir şeye üzülmez, Kübra hiçbir şeye kafayı takmaz, sadece hayvanlarla uğraşan birisi. Cevapları adli tıptan çıkan sonuçlar verecek. Şimdi ne konuşsak yanlış olur" dedi.

KAFA KARIŞTIRAN SÖZLER

Aykut'un teyzesi Ayşe Şentürk ise; “Kübra çok hayat dolu, cıvıl cıvıl bir kızdı. 2 evin bir gülüydü. O bize, biz de ona çok düşkündük. En son 10 gün önce görüştük. Sevgilisinin olduğunu söyledi. Bana, ‘Teyze ben onu çok kıskanıyorum. Sadece benimle ilgilenmesini istiyorum' dedi. Ben de ona böyle bir sevgililiğin olmayacağını söyledim. Sanırım olaydan bir gün önce çocukla ayrılmışlar. Ertesi gün de bu olay yaşanıyor. Çok üzgünüz” açıklamasını yaptı.

Kübra Aykut'un sevgilisinin Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi.