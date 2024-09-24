Kübrasal olarak tanınan fenomen Kübra Aykut'un intihar mektubu ortaya çıktı: Günlerdir can çekişiyordum ama kimse görmedi

Kendi kendine düğün yaptığı video ile tanınan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, İstanbul Sultanbeyli’deki evinden atlayarak intihar etti.

Kübrasal olarak tanınan fenomen Kübra Aykut ölmeden 6 saat önce sosyal medyada paylaşım yaparak sürekli kilo vermesinden de yakındı.

İntiharın ardından Kübra Aykut'un intihar mektubu bıraktığı ve bir de telefon şifresini mektuba not düştüğü ortaya çıktı.

Kendi el yazısıyla yazdığı mektupta Kübra Aykut şunları not etti:

TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN NOT

“Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese iyi geldim ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun o zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum ama kimse görmedi. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama sizi?”

Kübrasal mektubunda "Kendini çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum" dedi.

DİLAN POLAT'IN AVUKATIYLA AŞK YAŞIYORDU

Daha önce kendi kendine evlenerek adından söz ettiren Kübra Aykut'un sevgilisi Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya çıktı. Acı haberi alan Dilan ve Engin Polat çifti hastaneye koştu.