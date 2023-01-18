Kucak dansı sırasında mini eteğinin yırtılınca olanlar oldu

Love Island hayranları, Salı günü sarışın güzel Lana Jenkins'in seksi kucak dansı sırasında garip bir gardırop arızası yaşayınca histeriye kapıldı.
İkinci bölümde singeltonlar, yarışmacılar arasında yükselen sıcaklıkla çılgın bir cesaret oyunu için ateş çukurunun etrafında toplandıklarını gördü.
25 yaşındaki Lana, 24 yaşındaki Shaq Muhammed'i şımarık rutiniyle etkilemeye çalışırken cılız siyah mini eteği yırtıldığında utandı.
Daha sonra utanan Lana, şöyle dedi: 'Aman tanrım eteğim tam ortasından, tam çatalımdan aşağı!'.
Twitter'da bir kişi, "Lana'nın eteğinin yırtılmasından duyduğum utanç, o insanların önüne bir daha asla adım atmam." yorumunda bulundu.