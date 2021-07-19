Küçük Dev Kadın Dilber Ay’dan ilk fragman yayınladı

Türk Halk Müziği sanatçısı Dilber Ay’ın acılarla dolu hayatını anlatan filmin çekimleri tamamlandı. Kamuran Süner ve Nalan Merter Savaş’ın yazdığı, Hakan Kırkavaç’ın yönettiği 'Küçük Dev Kadın Dilber Ay' adlı filmin çekimlerine Adana’da yapıldı. Sanatçının çocukluğuna ise 'O Ses Türkiye' yarışmasıyla tanınan Zeliha Kendirci hayat veriyor. Kendirci, 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses’in gençliğini oynayan Şahin Kendirci’nin de kız kardeşi.

Müzik direktörlüğünü İskender Paydaş’ın, görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin’in üstlendiği 'Küçük Dev Kadın Dilber Ay'ın kadrosunda; Nursel Köse, Ayberk Pekcan, Selen Uçer ve Ruhi Sarı da yer alıyor. Adana’dan sonra Sakarya ve İstanbul’da devam edecek çekimler tamamlandı. Film, 2021’de vizyona girecek.



