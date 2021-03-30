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Küçük Esnaf filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Küçük Esnaf filminin oyuncuları

30.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük Esnaf filmi, 2016 yılında vizyona giren bir romantik komedi filmidir. Filmin başrollerinde ise Çok Güzel Hareketler BKM ekibinden tanıdığımız İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak gibi başarılı isimler yer alıyor. İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak’ın yazdığı hem de oynadığı Küçük Esnaf filminin yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel oturuyor.

Küçük Esnaf filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Küçük Esnaf filminin oyuncuları

Küçük Esnaf filmi 2016’da vizyona girdiğinde 15 hafta boyunca gösterimde kaldı. Bu süre zarfında ise 832 bin 50 kişi tarafından izlendi ve toplamda 9.017.873,91 TL hasılat elde etti. Kendi halinde bir esnaf olan Berhudar’ın babasının vefatından sonra başına gelenleri konu alan filmde, Berhudar karakterine İbrahim Büyükak hayat verdi.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’da gerçekleştirilmiştir.

küçük esnaf zeynep ibo

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU

Babasının mafyadan aldığı 100 bin lira borç para vefatından sonra miras olarak bir mahalle çilingiri olan oğlu Berhudar’a kalır. Babasının tefecilerden aldığı borcu ödeyememesi nedeniyle kendini bir anda mafyaya borçlanmış olarak bulan Berhudar, bu borcu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünmeye başlar. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Bu sırada yolu genç ve güzel bir kadınla kesişince daha da büyük bir çıkmazın içine girer. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film; aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşür.

küçük esnaf

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KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI

İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır
Zeynep Koçak – Avukat Ezel
Cengiz Bozkurt – Fahrettin
Cezmi Baskın – Hüseyin
Gupse Özay – Burcu
Ünal Yeter – Salih
Olgun Toker – Oktay
Beyti Engin – Dalyan
Erdal Tosun – Haydar
Kaan Yılmaz – Caner
Hasan Aslan Giray – Taksici
Kadir Polatçı – Bekir
Ahmet Arslan – Kamil

KÜÇÜK ESNAF FRAGMAN


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Büyükak Zeynep Koçak
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