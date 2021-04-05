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'Küçük Gelin' Çağla Şimşek değişimiyle şaşırttı

05.04.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük yaşta yıldızı parlayan ve 2013 yılında yayınlanan 'Küçük Gelin' dizisiyle şöhreti yakalayan Çağla Şimşek, ekranlara geri döndü. 'Kardeşlerim' dizisinin kadrosuna katılan Şimşek'in yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem odu.

'Küçük Gelin' Çağla Şimşek değişimiyle şaşırttı

Yıllar önce rol aldığı 'Küçük Gelin' dizisi ile hafızalarda yer edinen 19 yaşındaki Çağla Şimşek'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Şimdilerde ATV'de yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisiyle izleyici karşısına çıkacak olan Şimşek'i görenler tanıyamadı. Yıllar içinde büyük bir değişim geçiren Çağla Şimşek, güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.

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ÜÇ YAŞINDA SEKTÖRE ATILDI

Üç yaşından beri reklam ve dizi filmlerde rol alan Şimşek'i, merhum yapımcı Osman Yağmurdereli keşfetmişti.

İlk olarak 'Elveda Derken' isimli dizide Naz karakteriyle ekrana gelen Çağla Şimşek; 'Kırmızı Işık', 'Kayıp Prenses', 'Cuma’ya Kalsa' gibi dizilerde de rol almıştı.

Ardından 'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle dikkat çeken Şimşek, 'Küçük Gelin' dizisiyle tanınmış daha sonra 'Elif' adlı yapımda boy göstermişti.

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