'Küçük Gelin' Çağla Şimşek değişimiyle şaşırttı

Yıllar önce rol aldığı 'Küçük Gelin' dizisi ile hafızalarda yer edinen 19 yaşındaki Çağla Şimşek'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Şimdilerde ATV'de yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisiyle izleyici karşısına çıkacak olan Şimşek'i görenler tanıyamadı. Yıllar içinde büyük bir değişim geçiren Çağla Şimşek, güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.

ÜÇ YAŞINDA SEKTÖRE ATILDI

Üç yaşından beri reklam ve dizi filmlerde rol alan Şimşek'i, merhum yapımcı Osman Yağmurdereli keşfetmişti.

İlk olarak 'Elveda Derken' isimli dizide Naz karakteriyle ekrana gelen Çağla Şimşek; 'Kırmızı Işık', 'Kayıp Prenses', 'Cuma’ya Kalsa' gibi dizilerde de rol almıştı.

Ardından 'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle dikkat çeken Şimşek, 'Küçük Gelin' dizisiyle tanınmış daha sonra 'Elif' adlı yapımda boy göstermişti.

