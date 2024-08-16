Küçük Kadınlar'ın Yeliz'i Fulya Zenginer cam tavanlı lüks eviyle gündem oldu! Görenler hayran kaldı

MYNET- 2008-2011 yılları arasında yayımlanan Küçük Kadınlar dizisinde hayat verdiği Yeliz karakteriyle hafızalarımıza kazınan Fulya Zenginer uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim 2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturdu ve 2022 yılında oğlu Milan'ı kucağına aldı.

LÜKS EVİYLE GÜNDEMDE

Şimdilerde eşi ve çocuğuyla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü isim şimdi de cam tavanlı lüks eviyle gündem oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Ormanköy'de site içinde bir daireye taşınan Zenginer'in evini görenler hayran kaldı.

CAM TAVAN DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü ismin evindeki cam tavan ve geniş balkonu dikkat çekti.

Fulya Zenginer'in evi için sosyal medyada 'aşırı ferah duruyor', 'cam tavan mükemmel bir detay' gibi yorumlar yapıldı.