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  4. Küçük Kadınlar'ın Yeliz'i Fulya Zenginer cam tavanlı lüks eviyle gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Küçük Kadınlar'ın Yeliz'i Fulya Zenginer cam tavanlı lüks eviyle gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.08.2024 16:40
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen 'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlendi. Ünlü çift 23 Mayıs 2022'de 'Milan' adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldı. Zaman zaman eşi ve çocuğu ile yaptığı paylaşımlarla gündem olan Zenginer şimdi de cam tavanlı lüks eviyle gündem oldu. Ünlü ismin evini görenler hayran kaldı.

MYNET- 2008-2011 yılları arasında yayımlanan Küçük Kadınlar dizisinde hayat verdiği Yeliz karakteriyle hafızalarımıza kazınan Fulya Zenginer uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim 2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturdu ve 2022 yılında oğlu Milan'ı kucağına aldı.

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LÜKS EVİYLE GÜNDEMDE

Şimdilerde eşi ve çocuğuyla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü isim şimdi de cam tavanlı lüks eviyle gündem oldu.

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Geçtiğimiz yıllarda Ormanköy'de site içinde bir daireye taşınan Zenginer'in evini görenler hayran kaldı.

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CAM TAVAN DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü ismin evindeki cam tavan ve geniş balkonu dikkat çekti.

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Fulya Zenginer'in evi için sosyal medyada 'aşırı ferah duruyor', 'cam tavan mükemmel bir detay' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Küçük Kadınlar dizisi Fulya Zenginer
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