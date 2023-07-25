MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Küçük Kadınlar'ın Yeliz'i Fulya Zenginer sosyal medyadan isyan etti! ''Reziller''

Küçük Kadınlar'ın Yeliz'i Fulya Zenginer sosyal medyadan isyan etti! ''Reziller''

25.07.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008-2011 yılları arasında yayımlanan Küçük Kadınlar dizisinde hayat verdiği Yeliz karakteriyle hafızalarımıza kazınan Fulya Zenginer uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Dolandırıcıların hedefinde olan Zenginer yaşadığı olaya isyan etti.

Küçük Kadınlar, Tövbeler Tövbesi, Benim İçin Üzülme, Fabrika Kızı, Seni Kimler Aldı gibi yapımlarda rol alan ve evlendikten sonra ekranlara ara veren Fulya Zenginer sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Zenginer, son paylaşımıyla gündem oldu.

Dolandırıcıların hedefinde olan Fulya Zenginer, "Sabah sabah inanılmaz sinir bozucu ve saçma bir şey yaşadık" diyerek, telefon dolandırıcılığı girişimini anlattı.

"ÖLMÜŞ ANA BABANIZI BİLE KARIŞTIRIYORLAR"

Zenginer sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı; ''Bir dolandırıcı hikayesi kulağınızda olsun; sizi arıyor 'Ben başkomiserim' diyor. En ufak bir kargocuda bile olabilecek bilgilerle sizi tufaya düşürmeye çalılıyor. Telefonunuzla dolandırıcılık yapıldığını iddia ediyor. Ölmüş ana babanızı bile kullanmaya çalışıyorlar. Reziller!''

fulya zenginer paylaşım

BAĞIRIP HAKARET ETTİ

Ünlü oyuncu, "Sabah sabah dolandırıcı şakası mı! Bir de 'Sen dolandırıcısın' deyince bağırıp, hakaret etti bize. İnanılmaz sinir bozucu ve saçma bir şey yaşadık" mesajı ile tepkisini dile getirdi.

fulya eşiule

'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile dünyaevine girdi.

3 fulya

Ünlü çift 23 Mayıs 2022'de 'Milan' adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne, baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

FULYA ZENGİNR OĞLU

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarının hali üzmüştü! Görüntülerden sonra...Mezarının hali üzmüştü! Görüntülerden sonra...
Yıllara meydan okuyor! Son hali ağızları açık bıraktıYıllara meydan okuyor! Son hali ağızları açık bıraktı
Hollywood yıldızı Türkan Şoray'ı paylaştı, sosyal medya yıkıldı!Hollywood yıldızı Türkan Şoray'ı paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Anahtar Kelimeler:
Küçük Kadınlar dizisi Fulya Zenginer ele karakteri kuntay tarık evren

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki öğrencisiyle yakalandı! Yeni işine böyle başladı

15 yaşındaki öğrencisiyle yakalandı! Yeni işine böyle başladı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Günün Videosu

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.