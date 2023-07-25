Küçük Kadınlar'ın Yeliz'i Fulya Zenginer sosyal medyadan isyan etti! ''Reziller''

Küçük Kadınlar, Tövbeler Tövbesi, Benim İçin Üzülme, Fabrika Kızı, Seni Kimler Aldı gibi yapımlarda rol alan ve evlendikten sonra ekranlara ara veren Fulya Zenginer sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Zenginer, son paylaşımıyla gündem oldu.

Dolandırıcıların hedefinde olan Fulya Zenginer, "Sabah sabah inanılmaz sinir bozucu ve saçma bir şey yaşadık" diyerek, telefon dolandırıcılığı girişimini anlattı.

"ÖLMÜŞ ANA BABANIZI BİLE KARIŞTIRIYORLAR"

Zenginer sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı; ''Bir dolandırıcı hikayesi kulağınızda olsun; sizi arıyor 'Ben başkomiserim' diyor. En ufak bir kargocuda bile olabilecek bilgilerle sizi tufaya düşürmeye çalılıyor. Telefonunuzla dolandırıcılık yapıldığını iddia ediyor. Ölmüş ana babanızı bile kullanmaya çalışıyorlar. Reziller!''

BAĞIRIP HAKARET ETTİ

Ünlü oyuncu, "Sabah sabah dolandırıcı şakası mı! Bir de 'Sen dolandırıcısın' deyince bağırıp, hakaret etti bize. İnanılmaz sinir bozucu ve saçma bir şey yaşadık" mesajı ile tepkisini dile getirdi.

'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile dünyaevine girdi.

Ünlü çift 23 Mayıs 2022'de 'Milan' adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne, baba olmanın mutluluğunu yaşadı.





