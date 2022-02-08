Küçük kediyi önce tekmeledi sonra yumruk attı! Dünyaca ünlü futbolcu Kurt Zouma'nın o videosu ortalığı ayağa kaldırdı

Küçük kediyi önce kovaladı ardından yakaladıktan sonra işkence yaptı! İngiltere, Kurt Zouma'nın kedisine yaptığı işkenceyi konuşuyor. The Sun'da yer alan haberde Kurt Zouma'nın villasında kedisine uyguladığı şiddet görülüyor. Yaşanan olay sonrası Kurt Zouma'dan da açıklama geldi.

KEDİYİ SAĞA SOLA FIRLATTI! TEKMELEDİ...

Geçtiğimiz sezon Chelsea'den West Ham United'a transfer olan Fransız oyuncunun kedisine işkenci yaptığı anları kardeşi görüntüledi. Şakalaşan iki kardeş kediye işkence yaptı. Kediyi sağa sola fırlattıktan sonra kovalayan Kurt Zouma'nın görüntülerde kedisine tekme attığı da görülüyor.

KURT ZOUMA'DAN ÖZÜR AÇIKLAMASI! 'İKİSİ DE ÇOK SAĞLIKLI'

Basına yansıyan görüntülerden sonra özür dileyen Kurt Zouma, 'Ortaya çıkan görüntülerden dolayı çok üzgünüm. Biz kedilerimizi çok seviyoruz. İnanın iki kedimiz de çok sağlıklı. Hem hayvanseverlerden hem de beni örnek alan insanlardan özür diliyorum. Amacımız şakalaşmaktı durumun bu noktaya geleceğini düşünemedim.' dedi.

KADRO DIŞI BIRAKILABİLİR

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Kurt Zouma kadro dışı kalabilir. West Ham United, konuyla ilgili kısa süre içinde bir karar verecek.

