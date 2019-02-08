İşte küçük Lalit'in ilham veren hikayesi!

Küçük 'kurtadam'ın ilginç hayatı!

Doğumsal bir defektle dünyaya gelen ve şu an 13 yaşında olan küçük çocuğun hayata karşı olan tutkusu görenleri hayret ettiriyor. Küçük çocuğun doğduğundan bu yana vücudundaki kıllar kontrolsüzce uzuyor.

Hindistan'da yaşayan ve 'kurtadam sendromu' olarak da bilinen Hipertrikosis hastalığından muzdarip Lalit Patidar'ın vücudunda yoğun kıllanma mevcut. Tedavisi olmayan hastalığın tek çözümü ise kılları almak. Kestikçe daha da güçlenen kıllar çocuğun tüm yüzünü kaplamış durumda.

Okul hayatı boyunca arkadaşlarının zorbalığına maruz kalan Lalit, bu duruma alışmış ve kendisiyle barışmış durumda.

Arkadaşlarının ona maymun dediğini ve taşla kovaladığını söyleyen Lalit, "böyle doğdum ve bu beni farklı yapıyor. Bazen diğer çocuklar gibi olmak istiyorum ama bunun için yapabileceğim çok da fazla bir şey yok" diyor.

Annesi ise bir erkek evladı olması için çok dua ettiğini söylüyor.