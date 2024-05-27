Küçük yaşta başka ailelere satılan çocukların hikayesi... “Yalan” başlıyor

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike’nin içine düştüğü yalanlar örgüsünden kurtulma hikayesini ekrana taşıyacak olan dizinin ilk bölümünün özeti şöyle;

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike’yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal’la yakınlık kurabilmek için verecektir. Ancak bu hiç de kolay olmaz. Çünkü Hazal, Melike’nin gerçek kızı değildir. Hazal, Hülya ve Cengiz’den Melike’nin kızı hakkındaki büyük sırrı öğrendikten sonra hemen harekete geçer. Berrin Aksoy ve onun kızı Duru Aksoy’la da yolları da bu sayede kesişir. Hazal’dan kolayca kurtulabileceğini sanan Berrin çok yanılmıştır. Berrin, Hazal’dan kurtulayım derken öyle bir hata yapar ki Melike ve Duru’yu da olayların içine çekmiş olur. Artık tüm yalanların ortaya dökülmesi an meselesidir. Herkesin geleceği Hazal’ın iki dudağının arasındadır.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan’ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

“Yalan” ilk bölümüyle 27 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!







