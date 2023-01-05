YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Küçük Zeynep'in korneaları iki hastaya "ışık" oldu

Küçük Zeynep'in korneaları iki hastaya "ışık" oldu

05.01.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ani kalp durması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Zeynep Sükeyna Fidancı'dan alınan kornealar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla iki hastaya nakledildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bazı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Zeynep Sükeyna Fidancı'nın ani kalp durması sonucu 31 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşti. Zeynep'in ailesi, çocuğun organlarını bağışlama kararı aldı.

Çocuğun iki böbreği, karaciğeri yılbaşı gecesi organ bekleyen 3 hastaya nakledildi.

Zeynep'in kornealarının nakli de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal ve ekibince gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ekibi, büyük bir titizlikle gerçekleştirilen kornea nakillerini görüntüledi.

"HASTALAR GÖRMEYE BAŞLAYINCA ÇOK DUYGUSALLAŞIYOR"

Prof. Dr. Mustafa Ünal, AA muhabirine, nakil yapılan Didem Üçöz ve Elif Sarı'nın korneanın deformasyonuyla ilerleyen ve görmeyi azaltan "keratokonus" hastası olduklarını söyledi.

Hastalığın ilerleyen evrelerde nakil gerektirdiğini belirten Ünal, iki hastanaye küçük Zeynep'ten alınan korneaları başarılı bir şekilde naklettiklerini dile getirdi.

Bazı hastaların uzun süredir nakil beklediğine dikkati çeken Ünal, "Hastalarımız nakil sonrası görmeye başlayınca çok duygusallaşıyor, boynumuza sarılıyorlar. Hastamızın bu mutluluğunu görünce bütün yorgunluğumuz geçiyor." dedi.

"NAKİL HABERİNİ ALINCA MUTLULUKTAN AĞLADIM"

Kornea nakli yapılan 35 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Üçöz, kendisine 10 yıl önce teşhis konulduğunu ve zamanla görme kaybının arttığını anlattı.

Öğretmen olduğu için daha çok zorlanmaya başladığını belirten Üçöz, "Deftere yazı yazmakta zorlanıyordum, bulanık görüyorum. Mesela otobüs numarasını göremediğim için durakta saatlerce beklediğim oldu. Nakil haberini alınca mutluluktan ağladım, en güzel yeni yıl hediyesi oldu." diye konuştu.

Güzellik uzmanı 38 yaşındaki Elif Sarı da baş ağrısı şikayetiyle doktora gittiğini ve "keratokonus" teşhisi konulduğu söyledi.

Zamanla görme kaybının arttığını ve sol gözünün sadece yüzde 2 oranında görebildiğini ifade etti.

Her şeyi bir bulut tabakası arkasındaymış gibi gördüğünü belirten Sarı, "Daha önce sağ gözümden nakil oldum, yüzde 35 görmeye başladım. İlk operasyondan sonra renkleri öğrendim, her şeye çok mat bakıyormuşum." dedi.

Hastaneden nakil haberi telefonu alınca heyecandan konuşamadığını ve telefonu eşine verdiğini anlatan Sarı, hemen Mersin'den yola çıkarak Antalya'ya geldiğini söyledi.

Zeynep'e ve organ bağışına karar veren ailesine hep dua edeceğini dile getiren Sarı, "Ben de organlarımı bağışladım. Biri bana can olduysa ben de can olmak istiyorum. Herkes organ bağışı yapsın, kornea bağışı için sıra bekleyen çok insan var. İnsanlar daha fazla bağışta bulunsun. Mustafa Hoca ve ekibine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da meyve yüklü kamyonetteki patlama hasara neden olduAntalya'da meyve yüklü kamyonetteki patlama hasara neden oldu
Anahtar Kelimeler:
antalya Öğretmen Organ nakli‎ Göz ameliyat operasyon

Antalya Namaz Vakitleri 6 Ocak Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:08
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:22
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.