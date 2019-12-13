Küçükçekmece'de engelli vatandaşların 'asansör' çilesi devam ediyor

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında engelli ve yaşlıların merdiven çilesi sürüyor. 26 Kasım'da konunun gündeme gelmesinin ardından İBB açıklamasında "Engelli asansörü 7 Kasım 2019 günü bir vatandaşın mahsur kalması neticesinde yapılan kurtarma çalışması sırasında hasar görüp tamir edilemez hale gelmiştir. Menşei yurt dışı olan asansör için hemen sipariş verilmiştir. Asansörün kullanıma açılması için 15 günlük bir süre öngörülmüştür" ifadelerine yer vermişti.

HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YAPILMADI



Ancak geçen süreye rağmen durakta servis dışı olan asansör ve asansöre geçiş yolu için herhangi bir çalışma yapılmadı. Durağı kullanan engelli vatandaşlar diğer yolcuların yardımı ile merdivenleri çıkmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

