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Küçükçekmece'de engelli vatandaşların 'asansör' çilesi devam ediyor

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında çalışmayan asansör için "15 gün süre içinde kullanıma açılacaktır" açıklamasına rağmen asansör hala çalışmıyor. Durağı kullanan engelli vatandaşlar diğer yolcuların yardımı ile merdivenleri çıkmaya devam ediyor.

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında engelli ve yaşlıların merdiven çilesi sürüyor. 26 Kasım'da konunun gündeme gelmesinin ardından İBB açıklamasında "Engelli asansörü 7 Kasım 2019 günü bir vatandaşın mahsur kalması neticesinde yapılan kurtarma çalışması sırasında hasar görüp tamir edilemez hale gelmiştir. Menşei yurt dışı olan asansör için hemen sipariş verilmiştir. Asansörün kullanıma açılması için 15 günlük bir süre öngörülmüştür" ifadelerine yer vermişti.

HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YAPILMADI

Ancak geçen süreye rağmen durakta servis dışı olan asansör ve asansöre geçiş yolu için herhangi bir çalışma yapılmadı. Durağı kullanan engelli vatandaşlar diğer yolcuların yardımı ile merdivenleri çıkmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
ibb Küçükçekmece Metrobüs asansör

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