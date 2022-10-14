YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Küçükçekmece'de asılsız ihbar yaptıkları kafe sahibini dolandırmaya çalışan 4 şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece'de asılsız ihbar yaptıkları kafe sahibini dolandırmaya çalışan 4 şüpheli tutuklandı

14.10.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de asılsız ihbar yaptıkları kafe sahibini dolandırmaya çalışan 4 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de "kaçak işçi çalıştırıyor" diyerek polise asılsız ihbarda bulundukları kafe sahibini dolandırmaya çalışan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli dolandırıcılık" suçuyla ilgili yapılan çalışmada, farklı tarih ve zamanlarda "kaçak işçi, sigortasız işçi veya yabancı uyruklu şahıslar çalıştırılıyor" şeklinde çeşitli ihbarlar gelen kafe denetlendi.

İhbarların asılsız olduğunu belirleyen ekipler, ihbarı yapanların tespitine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. İhbarı gerçekleştiren cep telefonu numaralarını inceleyen ekipler, aynı hattan farklı işletmelere yönelik benzer ihbarların yapıldığını tespit etti.

Ekiplerce izlemeye alınan kafeye 7 Ekim'de saat 11.00 sıralarında 4 şüphelinin girdiği görülürken, bir süre sonra işletme sahibinin iş yerine gelen 4 kişinin (Sürekli polisler geliyor. Sizi bu durumdan para karşılığında kurtarabiliriz. Çevremizde çok tanıdık var) dediklerini aktararak polise başvurduğu anlaşıldı.

Çalışmaların devamında işletme sahibinin önceden seri numaraları alınan 20 bin 500 doları şüphelilere verdiği sırada kafeye operasyon düzenleyen ekipler, C.B, R.İ, Ş.G. ve M.M.G'yi yakaladı.

Şüphelilerin, cep telefonu numaralarından asılsız ihbarları gerçekleştiren kişiler oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu: (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
Medipol Başakşehir Konferans Ligi'nde gruptan çıktıMedipol Başakşehir Konferans Ligi'nde gruptan çıktı
Antalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybettiAntalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
polis Küçükçekmece istanbul emniyet müdürlüğü

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:55
İkindi
16:01
Akşam
18:33
Yatsı
19:52
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.