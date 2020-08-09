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Küçükçekmece'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.08.2020 07:19 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Sefaköy rampasında Edirne istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CGK 360 plakalı otomobil, refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sol ön tekeri yerinden çıkan otomobilde, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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