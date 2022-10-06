Kudret eş anlamlısı nedir? Kudret kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede yazılışı farklı olsa da aynı anlama gelen kelimeler vardır. Eş anlamlı kelimeler olan bu kelimelerden biri de kudret kelimesidir. Kudret eş anlamlısı kelimeler de cümle içinde kudret yerine kullanılabilir. Kullanılan bu sözcük cümlenin anlamını değişmez ya da bozmaz.

Kudret kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "güç, iktidar" anlamına gelen "ḳudra(t)" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de benzer bir anlamla kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre kudret kelimesinin dört farklı anlamı bulunur. İlk anlamı "güç, erk, erke, iktidar"dır. İkinci anlamıysa "yetenek"tir. Ayrıca "maddi güç, zenginlik" anlamının yanı sıra "Tanrı yapısı" ve "Tanrı'nın ezelî gücü" de kudretin anlamıdır.

Kudret kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuş bakımından farklı olan kelimelerin aynı anlamı taşımasına denir. Arapça kökenli bir kelime olan kudret kelimesi iki dilde de benzer anlamlarda kullanılır. Kudretin eş anlamlısı olan sözcükler de yine aynı anlamları taşır. Kudret kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

Erk

İktidar

Yetenek

Ker

Bu sözcükler kudret kelimesi ile aynı anlamı ifade ettiğinden cümle içinde kudret yerine kullanılabilirler. Cümlenin anlamını değişmez ya da bozmaz.

Kudretin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hem günlük yaşamda hem de yazı dilinde sıkça kullanılan kelimelerden biri olan kudret kelimesinin eş anlamlıları da sık bir şekilde kullanılır. Eş anlamlı kelimelerin kavranabilmesi ve pekiştirilmesi için örnek cümleler yardımcı olur. Kudretin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kurabiliriz:

Din adamları halk üzerinde özellikle telkin açısından iktidar sahibi kişilerdi.

Erk sahibi olmaları bunu kötüye kullanmalarını gerektirmiyor.

Demokratik seçimlerde iktidar sahibi olan elbette halktır.

Futbol konusunda bu kadar yetenekli olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk.

Uzun yıllar manevi dünyasıyla ilgilendiği için sonunda ker biri olup çıkmıştı.



