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Latife eş anlamlısı nedir? Latife kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

05.10.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin söz varlığı incelendiğinde dilimizin diğer dillerle kurduğu yakın ilişkiler karşımıza çıkar. Tarihi geçmişi uzun yıllara dayanan Türk-Arap ilişkilerinin pek çok getirisi, olmuştur. Farklı alanlarda yaşanan gelişmelerin yanında önemli bir yan da iki dil arasındaki ilişkidir. Latife kelimesinin kökeni de Arap dilidir. Peki, latife kelimesinin eş anlamı nedir?

Latife eş anlamlısı nedir? Latife kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe ve Arapça arasında güçlü bir leksik ödünçleme vardır. Arapça, Türkçenin söz varlığına başta din olmak üzere farklı alanlarda sözcükler kazandırmıştır. Latife kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. "Latif şey, hoşluk, espri" anlamına gelen latife kelimesi Arapça "lṭf" kökünden gelen "laṭīfa(t)" sözcüğünden alıntıdır. Latife kelimesinin kullanıldığı düşünülen en eski Türkçe kaynak Kâbusname olarak bilinir. Kâbusname 1432’de Mercimek Ahmed’in II. Murat’ın emriyle Türkçeye çevirmiştir. Kâbusname 1082 yılında Keykavus bin İskender tarafından yazılan Farsça bir eserdir.

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Latife kelimesi ne demek?

İnce anlamlar taşıyan ve hem eğlendirmek hem de düşündürmek amacıyla söylenen sözlere latife denir. Kelimelerle açıkça anlatamadığımız ve karşımızdaki kişiyi incitmeden rumuzlu olarak söylenen sözlerdir. Latife kelimesi aynı zamanda bir tasavvuf terimi olarak da karşımıza çıkar. Tasavvufta latife "kalp hâllerine ait, açıkça dile getirilemeyen ve işaret yoluyla ehline sezdirilen yaşayarak öğrenebildiğimiz bilgiler" anlamındadır.

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Latife eş anlamlısı nedir?

Anlam aynılığı veya anlam ortaklığı olarak açıklanabilecek eş anlamlılıkta tam anlamıyla bir anlam eşleşmesi yoktur. Dilin zamanla uğradığı değişim ve gelişimler sonucunda bu anlamların günlük hayatta kullandığı alanların değişeceği düşünülebilir. Bu yüzden latife ve latife kelimesinin eş anlamı arasında tam anlamıyla bir anlam eşleşmesi karşılanmayabilir.

Latife kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ise "şaka"dır. Türk Dil Kurumuna göre şaka kelimesi "Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, latife." anlamındadır.

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Latifenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Latife kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Bana o kadar kızgındı ki yaptığım şakayı bile anlamadı.
  • Çok nüktedan biridir, sürekli şaka yapar.
  • Oysaki ailesine şaka yaparak onları güldürmek istemişti.
  • Öğretmenlerinin derste yaptığı şakayı kimse anlamadı.
  • Yaptığı şakayla ona olan kırgınlığını sezdirdi.
  • Çok ince bir şakayla anlatmak istediği her şeyi anlatmıştı.
  • Tüm çalışanlarına şaka yapar ve onları güldürürdü.
  • Bugün yaptığı şaka o kadar inceydi ki herkes ne demek istediğini ona tekrar sordu.
  • Katıldığımız etkinlikte yaptığı şakalarla bizi daha da eğlendirmeyi başardı.
  • Ona olan kırgınlığımı anlatmak için yaptığım şakadan sonra benden özür diledi.
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