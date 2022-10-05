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Masum eş anlamlısı nedir? Masum kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

05.10.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Bu sebeple eş anlamlı kelimeler de çeşitlilik gösterir. Masum kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Birden fazla anlamı ve eş anlamlı kelimesi vardır. Arapça kökenlidir.

Masum eş anlamlısı nedir? Masum kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizdeki birçok kelime farklı dillerden gelip yerleşmiştir. Masum kelimesi de Arapçadan gelmiş bir kelimedir. İsim ve sıfat türlerinde farklı anlamlara karşılık gelir. Eş anlamlı kelimeleri de kulanım amacına göre değişiklik gösterir.

Arapçada "aşireti tarafından korunan, dokunulmazlık sahibi, suçsuz, günahsız" gibi anlamlara gelen "maˁṣūm" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de ilk başta "dokunulmaz, günahsız, pak, sabi" gibi anlamlarda kullanılmıştır. Zaman içerisinde kullanımına göre yeni anlamlar da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre masum kelimesinin ilk anlamı "suçsuz, günahsız"dır. Ayrıca "temiz, saf" anlamında da kullanılır. Masum kelimesi halk ağzındaysa daha çok küçük çocuklar için kullanılır.

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Masum kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir kelime birden fazla anlamda kullanılabilir. O kelimenin cümle içinde hangi anlamında kullanıldığını belirlemek için cümlenin bütününe bakılmalıdır. Eş anlamlı kelimeler de buna göre seçilir. Masum kelimesinin eş anlamı olan ve anlamına göre seçilerek cümle içinde masum yerine kullanılabilecek kelimeler bulunur. Masumun eş anlamlısı kelimeler:

  • Suçsuz
  • Günahsız
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Masumun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Masum eş anlamlısı kelimeler ile ve masum kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Suçsuz olduğu mahkeme tarafından da kanıtlandı.
  • Yeni doğmuş bir bebek kadar günahsız tek bir canlı yoktur.
  • Ona yüklenmen hiç doğru değildi çünkü o aramızdaki en suçsuz insan.
  • Kendi suçunu inkâr ediyor bir de masum birini hedef göstermen çok yanlış biri hareketti.
  • Kalplerini öyle bir kötülük kaplamış ki şu günahsız yavruyu suçluyorlardı.
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