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Masal eş anlamlısı nedir? Masal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

05.10.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı dillerden dilimize gelip yerleşmiş birçok kelime vardır. Bu kelimeler zamanla Türkçeleşerek dilimizde yer edinir. Türkçenin kelime haznesinin geniş olması, aynı anlama gelen birden fazla kelimenin oluşmasına zemin hazırlar. Eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterir. Masal kelimesi de dilimize Arapçadan gelmiş bir kelimedir.

Masal eş anlamlısı nedir? Masal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizdeki birçok kelime farklı alanlarda ve farklı anlamlarda kullanılabilir. Masal kelimesi de iki farklı anlamda kullanılan bir kelimedir. Arapça kökenlidir. İsim türündedir. Mecaz anlamları da vardır. Türk Dil Kurumuna göre masal kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Bun anlamlardan ilki bir edebî türdür.

Edebî tür olarak masal genellikle halkın yarattığı ve hayale dayanan, çoğunlukla sözlü gelenekte yaşayan ama yazılı geleneğe de geçmiş eserlerdir. Masallarda genellikle insanlar dışında hayvanlar, cadılar, cin, dev, peri gibi varlıkların başından geçen olağanüstü olaylar anlatılır. Masal kelimesinin bir diğer anlamı da mecazdır. Boşuna söylenmiş sözler için de masal kelimesi kullanılır. Masal kelimesi çeşitli atasözleri ve deyimlerde kullanıldığı gibi farklı kelimelerle birleşik kelimeler oluşturur. Örnek vermek gerekirse:

  • Masal gibi
  • Masal okumak
  • Masal âlemi
  • Kocakarı masalı
  • Kurt masalı
  • Peri masalı
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Masal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Masalın eş anlamlısı olan kelime "mesel" kelimesidir. Masal eş anlamlısı olan "mesel" kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir. Ancak mesel kelimesi günümüzde kullanılan bir ifade değildir. Türk topluluklarında masal kelimesi için "nağıl", "ertegi", "ertek", "ekiyet", "çörçök", "şörçek", "çöçek", "nımah" ve "tool" gibi isimler kullanılmıştır.

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Masalın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Masal kelimesinin eş anlamı kelimeyle örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Çocukluğunda mesel dinlemeden uyuyamazdı.
  • Dün gece bir masal âleminde yaşar gibiydim.
  • Hoca, derslerinde her bir lafını evirip çevirip istediği mesele getirip öyle anlatıyordu.
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