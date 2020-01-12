Kudret Şandra vefat etti! (Kudret Şandra kimdir?)

Yeşilçam'da çok sayıda ünlü isme dans dersleri de veren oyuncu, besteci ve şarkıcı Kudret Şandra'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Usta oyuncunun 2 gün önce vefat ettiğini ve sessiz sedasız defnedildiğini yazan Akay, “Yeşilçam’ın göbek attıran adamı olarak da bilinen 88 yaşındaki usta oyuncu Kudret Şandra'yı, 9 Ocak 2020 Perşembe günü kaybettik. Türkan Şoray'dan Fatma Girik'e, Ayhan Işık'tan Filiz Akın'a kadar çok sayıda Yeşilçam efsanesine dans ve duruş dersi de veren usta oyuncunun cenazesi, 10 Ocak 2020 Cuma günü, Maltepe Küçükyalı Kılavuz Çayırı Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip, son yolculuğuna uğurlandı ve sessiz sedasız defnedildi.

KUDRET ŞANDRA KİMDİR?

12 Aralık 1932 tarihinde İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelen Kudret Şandra, ilk dans dersini Emine Adalet Pee’den almış ve 16 yaşlarında sahneye çıkmıştır. 1948’de Vedat Örfi Bengü’nün çevirdiği ‘Çıldıran Baba' filminde başrol oynayarak sinemaya da girmiş ve bugüne kadar 50 filmde rol almış, beste yapmış ve plak doldurmuştur. Dans hocası olarak da bilinen Şandra’nın dans öğrettiği kişiler arasında Ayhan Işık, Filiz Akın, Türkan Şoray, Nazan Şoray, Fatma Girik, Leyla Sayar ve Suzan Avcı gibi çok sayıda isim bulunuyor.