MAGAZİN
  4. Kudret Şandra vefat etti! (Kudret Şandra kimdir?)

Kudret Şandra vefat etti! (Kudret Şandra kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:49 | Son Güncelleme

Yazar Onur Akay, Yeşilçam'ın göbek attıran adamı olarak da bilinen usta oyuncu Kudret Şandra’nın 2 gün önce vefat ettiğini duyurdu.

Kudret Şandra vefat etti! (Kudret Şandra kimdir?)

Yeşilçam'da çok sayıda ünlü isme dans dersleri de veren oyuncu, besteci ve şarkıcı Kudret Şandra'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Usta oyuncunun 2 gün önce vefat ettiğini ve sessiz sedasız defnedildiğini yazan Akay, “Yeşilçam’ın göbek attıran adamı olarak da bilinen 88 yaşındaki usta oyuncu Kudret Şandra'yı, 9 Ocak 2020 Perşembe günü kaybettik. Türkan Şoray'dan Fatma Girik'e, Ayhan Işık'tan Filiz Akın'a kadar çok sayıda Yeşilçam efsanesine dans ve duruş dersi de veren usta oyuncunun cenazesi, 10 Ocak 2020 Cuma günü, Maltepe Küçükyalı Kılavuz Çayırı Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip, son yolculuğuna uğurlandı ve sessiz sedasız defnedildi.

nazan-soray-PrGr

KUDRET ŞANDRA KİMDİR?

12 Aralık 1932 tarihinde İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelen Kudret Şandra, ilk dans dersini Emine Adalet Pee’den almış ve 16 yaşlarında sahneye çıkmıştır. 1948’de Vedat Örfi Bengü’nün çevirdiği ‘Çıldıran Baba' filminde başrol oynayarak sinemaya da girmiş ve bugüne kadar 50 filmde rol almış, beste yapmış ve plak doldurmuştur. Dans hocası olarak da bilinen Şandra’nın dans öğrettiği kişiler arasında Ayhan Işık, Filiz Akın, Türkan Şoray, Nazan Şoray, Fatma Girik, Leyla Sayar ve Suzan Avcı gibi çok sayıda isim bulunuyor.

Oynadığı filmler:

Bitirim Kemal (1973)

Kaplan Kadın Dehşet Adası (1972)

Mini Etekli Kızlar (1969)

Benim De Kalbim Var (1968)

Avanta Kemal Torpido Yılmaza Karşı (1968)

Azize (1968)

Can Pazarı (1968)

Kader Bağı (1967)

Seher Vakti (1966)

Ateş Gibi Kadın (1965)

Şoför Nebahat Bizde Kabahat (1965)

Dişi Örümcek (1964)

Kadın Berberi (1964)

Çıldıran Baba (1948)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Yoğun bakımda! Yeni açıklamaYoğun bakımda! Yeni açıklama
Reklam yanıtı! 'Kadınım, benim güzel eşim'Reklam yanıtı! 'Kadınım, benim güzel eşim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kudret Şandra, Kudret Şandra öldü,

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Yarışmada bir ilk! Format değişti

Yarışmada bir ilk! Format değişti

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü!

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü!

Otellerde yeni dönem! İsteğe bağlı olacak

Otellerde yeni dönem! İsteğe bağlı olacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM Başkanı Şentop'tan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Ümmü Gülsüm Genç'e tebrik telefonu

Yarışmaya damga vurmuştu! TBMM Başkanı aradı

Bella Hadid'den takvim için çıplak poz

2020 takvimi için soyundu! Beğeni yağdı

Son Dakika! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Yeşim Erbil'den üzen açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Neslihan Doğrusöz'den Sevda Demirel paylaşımı! Reklam eleştirilerine yanıt

Reklam yanıtı! 'Kadınım, benim güzel eşim'

Rita Ora çıplak selfie'sini çilekle sansürledi

Çıplak poza çilekli sansür

Hadise doğal haliyle beğeni topladı

Seksi pozlardan sonra makyajsız paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.