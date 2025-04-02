Deha’nın Karga’sı Taner Rumeli evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan ilk kareler

“Deha” dizisinde Karga rolüyle izleyicisinin karşısına çıkan ünlü aktör ve Oyuncular Sendikası Genel Mali Sekreteri Taner Rumeli, 13 yıldır beraberlik yaşadığı sevgilisi Ceyda Âşık ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

AİLE ARASINDA NİŞAN

Başarılı oyuncu bayramı fırsat bildi ve müstakbel eşini Tekirdağ’da yaşayan ailesinden istedi. Taner Rumeli ve sevgilisi aile içinde düzenlenen bir törenle nişanlandı.



Taner Rumeli, Gazeteci Birsen Altuntaş’ın Youtube kanalına verdiği röportajda bu yaz nikah masasına oturmak istediklerini dile getirdi.

Taner Rumeli; “Ceyda diziden beni izleyip hayran olan biriydi. İzmir Alsancak’ta sokakta karşılaştık. Karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi bugünlere kadar geldik. Hayalim bu yaz evlenmek” dedi.