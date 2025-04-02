MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Deha’nın Karga’sı Taner Rumeli evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan ilk kareler

Ekranların fenomen dizisi Deha'da hayat verdiği 'Yusuf Karga' karakteri ile dikkat çeken Taner Rumeli şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Taner Rumeli uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı.

Deha’nın Karga’sı Taner Rumeli evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan ilk kareler
Öznur Yaslı İkier

Deha” dizisinde Karga rolüyle izleyicisinin karşısına çıkan ünlü aktör ve Oyuncular Sendikası Genel Mali Sekreteri Taner Rumeli, 13 yıldır beraberlik yaşadığı sevgilisi Ceyda Âşık ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

AİLE ARASINDA NİŞAN

Başarılı oyuncu bayramı fırsat bildi ve müstakbel eşini Tekirdağ’da yaşayan ailesinden istedi. Taner Rumeli ve sevgilisi aile içinde düzenlenen bir törenle nişanlandı.
NİŞAN 1

Taner Rumeli, Gazeteci Birsen Altuntaş’ın Youtube kanalına verdiği röportajda bu yaz nikah masasına oturmak istediklerini dile getirdi.

nişan 2

Taner Rumeli; “Ceyda diziden beni izleyip hayran olan biriydi. İzmir Alsancak’ta sokakta karşılaştık. Karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi bugünlere kadar geldik. Hayalim bu yaz evlenmek” dedi.

NİŞAN 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşkı Survivor yıldızında buldu! Bayram pozuAşkı Survivor yıldızında buldu! Bayram pozu
Soruşturma başlatıldı! 'Otel yetkilileri uyardım...' Soruşturma başlatıldı! 'Otel yetkilileri uyardım...'

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Deha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan önermişti! AK Parti'de 'Nevruz' çalışmaları başlıyor

Erdoğan önermişti! AK Parti'de 'Nevruz' çalışmaları başlıyor

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

Volkan Konak'ın arkasından çirkin ifadeler! O kanaldan kovuldu

Volkan Konak'ın arkasından çirkin ifadeler! O kanaldan kovuldu

Kılıçdaroğlu dün sinyalini vermişti! CHP'de delegeler harekete geçti

Kılıçdaroğlu dün sinyalini vermişti! CHP'de delegeler harekete geçti

Yer Muğla… Anneden korkunç itiraf! Bebeğini vahşice öldürüp çöpe atmış!

Yer Muğla… Anneden korkunç itiraf! Bebeğini vahşice öldürüp çöpe atmış!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.