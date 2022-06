Kudüs bağlantılı hacca gidecek kafile 2 yıl aradan sonra yola çıktı

İSTANBUL (AA) - Özel bir turizm şirketinin organize ettiği Kudüs bağlantılı hac turunda yer alan kafiledeki 45 hacı adayı, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından İstanbul Havalimanı'ndan dualarla uğurlandı.

Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ziyaret edecek kafile, tarifeli uçakla Ürdün'ün başkenti Amman'a aktarmalı yola çıktı.

Uçuş öncesi İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde bir araya gelen 45 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuşan İkram Turizm Genel Müdürü İbrahim Çetin, bugün duygu dolu bir seyahate başladıklarını söyledi.

Hac yolculuğunu Kudüs üzerinden yapmak isteyenleri tebrik eden Çetin, "Bu konuda emeği, gayreti olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu uygulamayı umrede de yapıyoruz. Her umrede 3 mescitte 3 cuma kılma şeklinde umre ziyaretlerimiz de var. Rabbim bu yolculuğumuzu mübarek eylesin, kolay eylesin." dedi.

Çetin, Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ve birçok peygamber makamı ve kabrini ziyaret edeceklerini belirterek, "İnşallah 25 Haziran'da Medine'ye ulaşacağız. Oradaki ziyaretleri tamamlayıp haccımızı ede etmek için ihramlı bir şekilde Mekke'ye hareket edeceğiz." diye konuştu.

Çetin, hac ibadeti yapacak vatandaşlardan Kudüs bağlantısı için ek bir ücret almadıklarını sözlerine ekledi.

- "Özellikle Kudüs'ü istedim"

Konya'dan gelen hacı adaylarından Serpil Bilgi, daha önce iki kere umre yaptığını ve çok duygulandığını belirterek, "Bu daha farklı bir his. Arafat farklı bir his olacak. Kudüs'ü ilk defa ziyaret edeceğiz. İlk kıblemiz. 13 yıl bekledik. Özellikle Kudüs'ü istedim. Çünkü sünnet. İnşallah her üç mescidi de ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Serpil Bilgili'nin eşi Mehmet Bilgili de Kudüs üzerinden hacca gitmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çok güzel duygular içindeyiz. Gençler için bol bol dua edeceğiz." dedi.

- "O toprakları görmeyi çok özlemişiz"

Eşiyle hacca giden bir diğer hacı adayı Cebrail Kuru, Kudüs'ten sonra Medine'ye oradan da Mekke'ye gideceklerini belirterek, "Türkiye'ye, İslam alemine dua edeceğiz. İslam alemi üzerine oynanan oyun ve senaryoların Allah'ın izini ile kısa zamanda kalkacağını, Türkiye'nin lider olacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Kendimizi şanslı hissediyoruz"

Semiha Kuru ise 13 yıldır hacca gitmeyi beklediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Eşimle birlikte gidiyorum. Gerçekten çok duygulanıyoruz. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Daha önce umre yapmıştık. Bu kez farkımız hem hac hem de kutsal şehrimiz olan Kudüs'ü görmek. Bu, ayrıca bizi mutlu ediyor. Rabbim herkese nasip etsin."

Törenin sonunda Kadıköy Onikiler Camisi İmamı Abdullah Başpınar dua etti. Duaya "amin" diyen hacılardan bazılarının duygulandığı görüldü. Duanın ardından hacı adayları uçağa binmek üzere pasaport kontrolünden geçti.