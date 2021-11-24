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Kudüs turlarında iki doz aşı ve PCR testi şartı aranacak

24.11.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan: - "İstanbul'dan Kudüs'e yapılan yolculuklarda iç transferler ücretsiz olacak. Bunun yanında daha önce Kudüs'e gitmiş ve Kudüs tarihi hakkında bilgi sahibi olan uzman rehberlerimiz öncülüğünde hizmet verilecek" - "Tarihi mekanları ziyaret etmede herhangi bir kısıtlama olmayacak. Devletimiz ve Başkanlığımız güvencesinde turlar yapılacak inşallah"

FIRAT TAŞDEMİR - Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, iki doz BioNTech ve Sinovac aşısı olmuş, son 72 saatte PCR testi negatif çıkanların Kudüs turlarına katılabileceğini söyledi.

Bircan, AA muhabirine, Başkanlık olarak vatandaşlara doğru ve sahih bilgi vermek amacıyla 2015 yılından bu yana Kudüs turlarını düzenlediklerini ancak Kovid-19 salgını nedeniyle bir buçuk senedir turları yapamadıklarını anımsattı.

Müslümanların Mekke, Medine ve Kudüs'e gitme hasretinin olduğunu vurgulayan Bircan, "İlgili devlet, Kudüs ziyaretlerini pandemi şartları çerçevesinde açtı. Biz de bundan hareketle hemen bir pozisyon alarak Kudüs turlarını başlatmaya karar verdik." dedi.

Tura katılanlara üç gece dört gündüz konaklama, üç öğün de yemek yeme imkanı sağlayacağını bildiren Bircan, "İstanbul'dan Kudüs'e yapılan yolculuklarda iç transferler ücretsiz olacak. Bunun yanında daha önce Kudüs'e gitmiş ve Kudüs tarihi hakkında bilgi sahibi olan uzman rehberlerimiz öncülüğünde hizmet verilecek." diye konuştu.

Kudüs turlarının sadece bir seyahat olmadığını aynı zamanda din hizmeti olduğunu ifade eden Bircan, "Vatandaşlarımıza ekonomik ve normal tur seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımız bütçesine uygun turu seçecek ve Kudüs ziyaretini gerçekleştirecek. Tura katılacaklara Kudüs'le ilgili yüz yüze ve çevrim içi eğitimler verilecek. Eğitimlerde Kudüs tarihi, Mescid-i Aksa'nın şu anki durumu gibi konular işlenecek." ifadesini kullandı.

Kudüs turlarının salgın tedbirleri içinde gerçekleştirileceğini aktaran Bircan, "İki doz BioNTech ve Sinovac aşısı olmuş ve son 72 saatte PCR testi negatif çıkanlar Kudüs turlarına katılabilecek. Kudüs'teki havalimanında da tekrar PCR testi verilecek." açıklamasında bulundu.

Tura katılanlara Kudüs ve Mescid-i Aksa rehber kitapçığının verileceğini kaydeden Bircan, "Tura katılacak vatandaşlara maske ve dezenfektan gibi ürünlerden oluşan hijyen seti verilecek. Ayrıca, seccade, Kur'an Kerim gibi hediyelerimiz olacak. Tarihi mekanları ziyaret etmede herhangi bir kısıtlama olmayacak. Sadece sosyal mesafe kurallarına dikkat etmek yeterli olacak. Herhangi bir güvenlik endişe yok. Devletimiz ve Başkanlığımız güvencesinde turlar yapılacak inşallah." dedi.

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