Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cristiano Ronaldo'nun gelirleri ağızları açık bıraktı: Tam zamanlı 16 çalışan

2022 Dünya Kupası’nın ardından Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, 1 Ocak 2023’te Al Nassr’a imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Suudi Arabistan’a transferiyle birlikte yalnızca sahada değil, maddi anlamda da rekor bir döneme giren Portekizli yıldızın kazancı ağızları açık bıraktı.

3 YILDA 658 MİLYON DOLAR

Transfer News Live’ın aktardığı bilgilere göre 40 yaşındaki Ronaldo, Al Nassr’daki 3 yıllık sürede toplam 658 milyon dolarlık vergisiz maaş elde etti.

Yıldız futbolcuya özel jet için 5.5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, 14 milyon dolarlık lüks bir rezidansta yaşam imkânı sunuldu. Ayrıca Ronaldo’nun hizmetinde tam zamanlı 16 personel bulunuyor.

İŞTE RONALDO'NUN GELİRLERİ

-658 milyon dolarlık vergisiz gelir

-Özel jet için 5.5 milyon dolarlık bütçe

-14 milyon dolarlık lüks rezidans

-Tam zamanlı 16 çalışan

-Gol başına 110 bin, asist başına 55 bin dolar

-Altın Ayakkabı ödülü kazanması halinde 5.5 milyon dolar

-Lig şampiyonluğu kazanılması halinde 11 milyon dolar bonus

-Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde 9 milyon dolarlık bonus

-83 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması

-Şu an 45 milyon dolara tekabül eden Al Nassr kulünün yüzde 15'lik hissesi

Al Nassr'da 119 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 106 gol atarken 22 asist yaptı.