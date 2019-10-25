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Kullandığı sahte kimlik aranan şahsın çıkınca yakalandı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 25.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Erdek ilçesinde hakkında arama kararı bulunan bir şahıs yakalanmamak için arkadaşının kimliğini kullandı. Fakat kimlik kontrol edildiğinde arkadaşı hakkında da kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Kullandığı sahte kimlik aranan şahsın çıkınca yakalandı

Erdek'te aralarında birden fazla kişi tarafından silahla yağma gibi suçların da bulunduğu birçok suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. adlı şahıs ile infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan maddelerin ticaretini yapma gibi suçların da bulunduğu suçlardan aranan 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ç. adlı şahıs sahte kimlikle yakalandı.

A.Ç. isimli şahsın kimliği kontrol edildiğinde kendi fotoğrafını belgeye yapıştırarak M. S. isimli sahte kimlik belgesi kullandığı tespit edildi.

Ayrıca M. S. adlı sahte kimlik kontrol edildiğinde bu kimliğe ait cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

A.A. ve A.Ç. adlı şahısların gizlenmek için kiraladıkları ikamette polisin yaptığı aramada, 1 adet 7.65 çapında silah, bu silaha ait 25 adet fişek, 2 adet şarjör, 3 ayrı poşet içinde 10 gr Skunk maddesi, 3 adet cep telefonu, çok sayıda sim kart ele geçirildi. Şahıslar adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
sahte kimlik Balıkesir

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