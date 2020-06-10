Kullanıcılara göre en iyi Netflix komedi filmleri belirlendi! Kahkalara boğulacaksınız...

Vakit kaybetmeden kaliteli bir komedi filmi izlemek istiyorsanız sizin için güzel bir liste hazırladık. İşte komedi sevenlerin izlerken çok keyif alacağı en iyi komedi filmi tavsiyeleri…
6. Murder Mystery (2019) – IMDb: 6.0
Başrollerini Jennifer Aniston ve Adam Sandler’in paylaştığı bu film, bir polis ve karısının evliliklerini canlandırmak için çıktıkları tatilde başlarına gelen olayları sürükleyici ve eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Bir milyarderin davetiyle özel bir partiye katılan çift, bir anda bir cinayetin şüphelisi konumuna düşüyor ve bu işten kurtulmaya çalışırken kendilerini komik bir maceranın içinde buluyor.
5. Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) – IMDb: 6.9
Ailecek izlenebilecek en eğlenceli filmlerden biri olan Jumanji, dört arkadaşın Jumanji adındaki bir video oyununun avatarlarına dönüşmesini konu alıyor. Sonsuza kadar bu oyunun içinde hapsolmamak için hayatlarının en büyük macerasını yaşamaya hazır dört arkadaşın eğlenceli ve sürükleyici hikayesini izlerken çok eğleneceksiniz.
4. Stajyer (2015) – IMDb: 7.1
70 yaşındaki Ben Whittaker, başarılı bir patron olan Jules Ostin’in yanında stajyer olarak işe başladıktan sonra aralarında gelişen dostluğu konu alan film, eğlenceli ve duygusal sahneleriyle türünün en iyi örneklerinden biri.
3. The Christmas Chronicles (2018) – IMDb: 7.1
Ailecek izlenebilecek harika bir Noel filmi! Özellikle yılbaşına yakın zamanlarda ayrı bir keyif veren Noel filmlerinden biri olan The Christmas Chronicles'in konusu şu şekilde: Noel gecesi Noel Baba’nın kızağının düşmesine neden olan iki küçük kardeş tüm dünyanın Noel ruhunu yavaş yavaş kaybetmesine yol açıyor. Film, iki kardeşin Noel gününü kurtarma çabalarını keyifli ve komik bir şekilde ele alıyor.
2.Walter Mitty’nin Gizli Yaşamı (2013) – IMdb: 7.3
Bir dergide fotoğraf arşivinde çalışan ve iş arkadaşı Cheryl’den hoşlanan Walter Mitty, çalıştığı derginin artık internetten yayın yapacağını öğreniyor ve işini kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya geliyor. Derginin son sayısında basılması gereken önemli bir fotoğrafın kaybolmasıyla birlikte Walter Mitty kendini hoşlandığı iş arkadaşı Cheryl ile sürükleyici bir maceranın içinde buluyor.
1. Aile Arasında (2017) – IMDb: 7.7
Türk komedi filmlerinin arasında son zamanların en başarılı yapımlardan biri olan Aile Arasında; Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel gibi usta oyuncuların yer aldığı muhteşem kadrosuyla izleyicisine tam anlamıyla seyir zevki yaşatıyor. Eşiyle problemleri olan Fikret’in, kızını evlendirmek üzere olan Solmaz’la tanışıp kendini bir anda ailenin babası rolünde bulması sizi kahkahaya doyuracak.
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