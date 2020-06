Kullanıcılara göre en iyi Netflix komedi filmleri belirlendi! Kahkalara boğulacaksınız...

Vakit kaybetmeden kaliteli bir komedi filmi izlemek istiyorsanız sizin için güzel bir liste hazırladık. İşte komedi sevenlerin izlerken çok keyif alacağı en iyi komedi filmi tavsiyeleri…

6. Murder Mystery (2019) – IMDb: 6.0

Başrollerini Jennifer Aniston ve Adam Sandler’in paylaştığı bu film, bir polis ve karısının evliliklerini canlandırmak için çıktıkları tatilde başlarına gelen olayları sürükleyici ve eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Bir milyarderin davetiyle özel bir partiye katılan çift, bir anda bir cinayetin şüphelisi konumuna düşüyor ve bu işten kurtulmaya çalışırken kendilerini komik bir maceranın içinde buluyor.

5. Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) – IMDb: 6.9

Ailecek izlenebilecek en eğlenceli filmlerden biri olan Jumanji, dört arkadaşın Jumanji adındaki bir video oyununun avatarlarına dönüşmesini konu alıyor. Sonsuza kadar bu oyunun içinde hapsolmamak için hayatlarının en büyük macerasını yaşamaya hazır dört arkadaşın eğlenceli ve sürükleyici hikayesini izlerken çok eğleneceksiniz.