Kullanılmış maskeleri evsel atığa dönüştüren cihaza "en iyi akademik buluş" ödülü

RECEP BİLEK - Dokuz Eylül Üniversitesince (DEÜ) geliştirilen kullanılmış maskeleri evsel atığa dönüştüren cihaz "en iyi akademik buluş" ödülünü aldı.

DEÜ'nün akademisyenleri tarafından geliştirilen kullanılmış maskeleri evsel atığa dönüştüren cihaz, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de yer aldı.

Cihazın içine atılan kullanılmış tıbbi atık maske, sterilize edilip bakterilerden arındırıldıktan sonra evsel atık haline geliyor ve enerji üretiminde kullanılmak üzere ham maddeye dönüşüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp, AA muhabirine, cihazın salgın döneminde ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktığını söyledi.

Kullanılan maskelerin tıbbi atık olarak biriktiğinde yakılarak bertaraf edildiğini belirten Demiralp, "Bunun hem bir maddi tarafı var hastaneler için ama en önemli tarafı da çevre etmeni. Dolayısıyla bunlar evsel atığa dönüştüğünde hem tıbbi atık olarak yakılmasına ihtiyaç kalmıyor hatta enerji olarak kullanılabilecek birtakım reaksiyonlara bile ham madde olabiliyor." dedi.

Sağlıkçılar olarak maskelerin üzerindeki virüsleri öldüren hatta farklı amaçlarla bakteriler için kullanılabilecek bir cihaza ihtiyaç duyduklarına işaret eden Demiralp, sağlıkta öncü olan üniversitelerince geliştirilen bu cihazın ultraviyole c (UVC) ışığını kullanarak maske üzerindeki bakteri ve virüsleri temizlediğini kaydetti.

Demiralp, patentli cihazın çevre kirliliğinin önüne geçerken, maskelerin bulaş unsurunu da ortadan kaldırdığını, TEKNOFEST'te "En iyi akademik buluş ödülünü" almış olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

- Cihaz sterilize edilen maskeleri kapalı bir kutuda biriktirmek üzere tasarlanmış

DEÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Görkem Akıncı ise Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp ve sanayi partneri ile ekip oluşturarak cihaz ve tasarımı üzerine çalıştıklarını belirtti.

Cihaz hakkında bilgiler veren Akıncı ise şunları kaydetti:

"Kullanılmış maskeler hareketli bantlar üzerinde ilerlerken her iki yüzeyine de UVC ışın uygulamak suretiyle maske yüzeylerindeki virüs ve patojen yükü Sağlık Bakanlığı tarafından biyosidal ürünler için istenilen oranın üzerinde yüzde 100'e çok yakın bir oranda giderilerek sterilize edilmektedir. Cihaz sterilize edilen kullanılmış maskeleri ortamdan tamamen izole edecek şekilde kapalı bir kutuda biriktirmek üzere tasarlanmıştır. Tüm çalışma sistemi programlanabilir ve ayarlanabilir olan otonom ekipman, biriktirme kutusu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede belirtildiği şekilde 3/4 doluluğa geldiğinde uyarı vermektedir."

