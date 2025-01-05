Kültür kısaca nedir? Kültür değişimi nasıl gerçekleşir?

Bir arada yaşam süren bireylerin meydana getirdikleri canlılar topluluğu olarak da tanımlanan toplumlar ortak inançlara, ortak bir dile, ortak değerlere, geleneklere ya da sanat hukuk gibi farklı durumlarda çeşitli ortak noktalarda paylaşım içinde bulunurlar. Toplum bilim adı verilen bilim, tüm bu gelişmeleri ve paylaşımları da inceler. Çeşitli toplumlar arasında farklı nedenlerden kaynaklı olarak bazı etkileşimler yaşanabilir.

Kültür kısaca nedir?

Bir toplumun ortak yaşam şeklini, değerlerini, gelenek ve göreneklerini dilini, hukuk sistemini, sanatını, inançlarını ya da değerlerini, sosyal normları ile diğer tüm toplumsal pratiklerini kapsayan kavram kısaca kültür olarak tanımlanır. Toplumları oluşturan bireylerin düşünme, hissetme, davranışlarda bulunan biçimlerini şekillendiren de kültürdür.

Kültürler nesillerden nesillere aktarılma özelliğine sahiptir. Yalnızca somut olan ögelerden örnek olarak giyimden sanat eserlerinden oluşmaz. Soyut ögeler olan düşünceler, tarzlar, değerler ya da dilden de oluşabilir.

Toplumlarda var olan kültürel unsurlar zaman içinde değişkenlik gösterebilir ya da evirilebilir. Bu durumun gerçekleştirilmesine kültür değişimi adı verilir. Kültürel değişimler ve evrimler içsel ya da dışsal etkenler sebebiyle meydana gelebilir. Bu değişimler toplumların sosyal yapılarını, yaşam tarzlarını, değerlerini ya da diğer kültürel ögelerini de değiştirme etkisine sahiptir.

Kültürlerin değişimi ve gelişimi toplumların değişken hareketli yapılarının bir sonucu olarak sosyal, ekonomik, tarihsel ya da politik etkenler ile ilerleyen sürekliği olan bir süreçtir. Her türlü kültürel etkileşim yerel ya da global alanda önem taşıyarak birçok değişime ve gelişime neden olabilir. Tarihte birçok örneği görünen kültürel değişimler birçok farklı nedene bağlı olarak yaşanabilir ve kültür alışverişleri gerçekleşebilir. Bu durum hem toplumları ve kültürleri besleyen hem de bazı nedenleri ve sonuçları olan bir durumdur.

Kültür değişimi nasıl gerçekleşir?

Kültür değişimlerinin çeşitli yolları bulunur. Bu yollar şu şekilde maddelenerek açıklanabilir: