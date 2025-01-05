EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Kültür kısaca nedir? Kültür değişimi nasıl gerçekleşir?

Kültür kısaca nedir? Kültür değişimi nasıl gerçekleşir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.12.2024 22:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihsel gelişimler içinde aynı toprak parçasını paylaşan, o toprak parçasının üzerinde hep birlikte ve belli kurallar ve uyum içinde yaşayan, ortak bir uygarlığı bulunan, yaşamlarını sürdürebilmek için iş birliği yapan insanların tamamı toplum olarak tanımlanır.

Kültür kısaca nedir? Kültür değişimi nasıl gerçekleşir?

Bir arada yaşam süren bireylerin meydana getirdikleri canlılar topluluğu olarak da tanımlanan toplumlar ortak inançlara, ortak bir dile, ortak değerlere, geleneklere ya da sanat hukuk gibi farklı durumlarda çeşitli ortak noktalarda paylaşım içinde bulunurlar. Toplum bilim adı verilen bilim, tüm bu gelişmeleri ve paylaşımları da inceler. Çeşitli toplumlar arasında farklı nedenlerden kaynaklı olarak bazı etkileşimler yaşanabilir.

Kültür kısaca nedir?

Bir toplumun ortak yaşam şeklini, değerlerini, gelenek ve göreneklerini dilini, hukuk sistemini, sanatını, inançlarını ya da değerlerini, sosyal normları ile diğer tüm toplumsal pratiklerini kapsayan kavram kısaca kültür olarak tanımlanır. Toplumları oluşturan bireylerin düşünme, hissetme, davranışlarda bulunan biçimlerini şekillendiren de kültürdür.

Kültürler nesillerden nesillere aktarılma özelliğine sahiptir. Yalnızca somut olan ögelerden örnek olarak giyimden sanat eserlerinden oluşmaz. Soyut ögeler olan düşünceler, tarzlar, değerler ya da dilden de oluşabilir.

Toplumlarda var olan kültürel unsurlar zaman içinde değişkenlik gösterebilir ya da evirilebilir. Bu durumun gerçekleştirilmesine kültür değişimi adı verilir. Kültürel değişimler ve evrimler içsel ya da dışsal etkenler sebebiyle meydana gelebilir. Bu değişimler toplumların sosyal yapılarını, yaşam tarzlarını, değerlerini ya da diğer kültürel ögelerini de değiştirme etkisine sahiptir.

Kültürlerin değişimi ve gelişimi toplumların değişken hareketli yapılarının bir sonucu olarak sosyal, ekonomik, tarihsel ya da politik etkenler ile ilerleyen sürekliği olan bir süreçtir. Her türlü kültürel etkileşim yerel ya da global alanda önem taşıyarak birçok değişime ve gelişime neden olabilir. Tarihte birçok örneği görünen kültürel değişimler birçok farklı nedene bağlı olarak yaşanabilir ve kültür alışverişleri gerçekleşebilir. Bu durum hem toplumları ve kültürleri besleyen hem de bazı nedenleri ve sonuçları olan bir durumdur.

Kültür değişimi nasıl gerçekleşir?

Kültür değişimlerinin çeşitli yolları bulunur. Bu yollar şu şekilde maddelenerek açıklanabilir:

  • Göçler: İnsanların bir yerden başka bölgelere gitmesi ile farklı kültürler birbirlerine yakınlaşır ve birbirlerini etkiler. Göçmenlerin yerleştikleri toplumlarla etkileşimleri yeni değerlerin, yeni fikirlerin ya da akışkanlıkların yayılmasına neden olabilir.
  • İletişim: Küresel iletişim araçları olan internet ya da medya gibi alanlar sayesinde kültürel ögeler hızlı bir şekilde yayılır ve farklı toplumlar arasındaki kültürel iletişim artar.
  • Kolonizasyon: Sömürgeciliğe uğramış olan toplumlar da sömürgesi altındaki toplumlarla kültürel etkileşim halinde olurlar. Sömürge eden ülke yerli ülkelerin kültürlerini değiştirmek için çeşitli politikalar uygular ve kendi dillerini, dinlerini ve kültürlerini empoze ederler.
  • Teknolojik gelişmeler: Kültür değişiminde önemli rol oynayan teknoloji özellikle dijital gelişmeler ve internetin yaygınlaşması ile çeşitli kültürlerin daha hızlı yayılmasına neden olmuştur.
  • Eğitim: Eğitim aracılığı ile yeni düşünce sistemleri ve fikirler toplumlara aktarılmaktadır.
  • Kültürel etkileşim: Sanat, bilim, ticaret gibi farklı alanlardaki hareketler toplumların arasındaki kültür alışverişini dolayısı ile kültür paylaşımın arttırır.
  • Ekonomik etkenler: Ekonomik değişiklikler de kültürel değişime neden olabilir. Örnek olarak kapitalizm ve küreselleşme gibi durumlar dünya genelinde benzer yaşam şekillerinin yaygınlaşmasına neden olur.
  • Toplumsal değişkenlikler ve hareketlilikler: Toplular içindeki hareketlenmeler, isyanlar kültürel normlar üzerinde etkili olabilir. Örnek olarak feminizm içerikli hareketler, özgürlükler ve haklar hakkında kültürel dönüşümlere yol açabilir.
Anahtar Kelimeler:
konu anlatım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
O sütler toplatılıyor! İçinden bakın ne çıktı...

O sütler toplatılıyor! İçinden bakın ne çıktı...

Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Yarımadası bile var...

Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Yarımadası bile var...

Kadıköy'de En-Nesyri'nin gecesi!

Kadıköy'de En-Nesyri'nin gecesi!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor '1,3 milyon TL yerine 400 bin TL'

Tüm çalışanları ilgilendiriyor '1,3 milyon TL yerine 400 bin TL'

Anlaşamadılar! Sergen Yalçın Beşiktaş'ı bir kez daha reddetti! İşte sebebi...

Anlaşamadılar! Sergen Yalçın Beşiktaş'ı bir kez daha reddetti! İşte sebebi...

RTÜK kararı sonrası yayın akışından çıkarıldı! O dizi bu akşam yok!

RTÜK kararı sonrası yayın akışından çıkarıldı! O dizi bu akşam yok!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.