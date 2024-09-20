SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. Kulüp başkanına makamında tokatlı saldırı! Skandal anbean kamerada... "Bende kalp var"

Kulüp başkanına makamında tokatlı saldırı! Skandal anbean kamerada... "Bende kalp var"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.09.2024 21:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da başkan Gökhan İn saldırıya uğradı. Saldırganın İn'e Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol’un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği görüldü.

Kulüp başkanına makamında tokatlı saldırı! Skandal anbean kamerada... "Bende kalp var"

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve çıktığı ilk 5 karşılaşmada henüz galibiyetle tanışamayan Sakaryaspor'da gündeme bomba gibi düşen bir skandal yaşandı.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn kendi makamında saldırıya uğradı. Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen tartışmada Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.

SKANDAL SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Screenshot_6

Saldırganın Gökhan İn'le konuşması sırasında kayıtta olan telefon, skandalı saniye saniye kaydetti.

"BİTTİ BU İŞLER"

Screenshot_1

Söz konusu kayıtta saldırganın Gökhan İn'e "Dinle beni, isim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol’un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği ve İn'e tokat attığı görülüyor.

"KALP VAR BENDE"

Screenshot_5

Gökhan İn ise saldırgana “Tamam oğlum. Sakin. Kalp var bende biliyorsun değil mi? Tamam” diyerek yanıt verdi.

İŞTE O ANLAR...

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor Tokat son dakika saldırı
En Çok Okunan Haberler
BDDK açıkladı! Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yeni karar

BDDK açıkladı! Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yeni karar

Saklandığı evde yakalandı! Adliye çıkışı bunları söyledi: "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim"

Saklandığı evde yakalandı! Adliye çıkışı bunları söyledi: "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim"

F.Bahçe sözleşmesini feshetti, Acun Ilıcalı kendi takımına aldı!

F.Bahçe sözleşmesini feshetti, Acun Ilıcalı kendi takımına aldı!

Sinan Engin derbide kırmızı kart görecek ismi açıkladı!

Sinan Engin derbide kırmızı kart görecek ismi açıkladı!

Michy Batshuayi'den derbi öncesi paylaşım!

Michy Batshuayi'den derbi öncesi paylaşım!

Orkun Kökçü'nün gol atmasına neredeyse üzüldü!

Orkun Kökçü'nün gol atmasına neredeyse üzüldü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.