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Kulüp dizisi 3. sezon çıkacak mı? Kulüp dizisi 3. sezon ne zaman çıkacak?

08.01.2022 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen Netflix dizisi Kulüp'ün 2. sezonu 6 Ocak'ta yayınlandı. İlk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin 3. sezonunun çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Peki Kulüp dizisi 3. sezon çıkacak mı ve ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

Kulüp dizisi 3. sezon çıkacak mı? Kulüp dizisi 3. sezon ne zaman çıkacak?

6 Ocak tarihinde yayınlanan yerli dizi Kulüp'ün 2. sezonu sonrası, 3. sezonun da olup olmayacağı sorgulanıyor. Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan Kulüp, 1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda geçiyor. Dizide Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış gibi pek çok ünlü isim yer alıyor. Peki Kulüp dizisi 3. sezon çıkacak mı?

KULÜP DİZİSİ 3. SEZON ÇIKACAK MI?

İlk sezonuyla büyük ses getiren yapımın 6 Ocak 2022 Perşembe günü itibarıyla 2. sezonu paylaşıldı. Netflix tarafından yapılan paylaşımda "Aile demek, sizi sabırsızca bekleyenlerin olması demek. Kulüp 2. kısım 6 Ocak'ta sadece Netflix'te." ifadeleri kullanıldı.

İlgiyle takip edilen Kulüp dizisinin 3. sezonuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

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Dizide 1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda eski mahkum olan ve afla hapisten çıkan Mathilda, asi kızıyla tekrardan bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlamıştır. Matilda'nın kızı Raşel, annesi hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir.

Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışmakta olan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalamıştır.

Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışmaktadır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katmış olan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir. Dizi, Türkiye'de yaşayan geniş kesimlere, tehlike altındaki bir dil olan Ladino'yu duyma imkanı da vermiştir.

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Netflix Fırat Tanış Gökçe Bahadır Metin Akdülger Salih Bademci
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