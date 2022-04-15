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Kulüp dizisinin Matilda'sı Gökçe Bahadır göğüs dekoltesiyle olay oldu! O poza yorum yağdı

15.04.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Leyla rolü ile akıllara kazınan Gökçe Bahadır Ufak Tefek Cinayetler, Kulüp, Evlilik Hakkında Her Şey gibi projelerle oyunculuk kariyerini taçlandırdı. Instagram'da geniş bir kitle tarafından takip edilen oyuncu, göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı.

Kulüp dizisinin Matilda'sı Gökçe Bahadır göğüs dekoltesiyle olay oldu! O poza yorum yağdı

Son zamanların popüler oyuncularından biri olan Gökçe Bahadır, Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisi ile beğeni topladı. 40 yaşındaki tecrübeli oyuncu mavi elbisesiyle verdiği pozda göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

GÖKÇE BAHADIR'DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın, mavi elbise ile verdiği poza yorum yağdı.

Gökçe Bahadır göğüs dekoltesiyle olay oldu! O poza yorum yağdı

Dekolteli pozuyla gündeme gelen Gökçe Bahadır binlerce beğeni aldı.

Gökçe Bahadır göğüs dekoltesiyle olay oldu! O poza yorum yağdı

Gökçe Bahadır Kulüp dizisinde hayat verdiği Matilda karakteri ile beğenileri topladı.

Gökçe Bahadır göğüs dekoltesiyle olay oldu! O poza yorum yağdı

2011-2012 yılları arasında Ali Sunal ile evli kalan Gökçe Bahadır, hayatını bu sene piyanist Emir Ersoy ile birleştirdi.

Gökçe Bahadır göğüs dekoltesiyle olay oldu! O poza yorum yağdı

Gökçe Bahadır göğüs dekoltesiyle olay oldu! O poza yorum yağdı

Gökçe Bahadır göğüs dekoltesiyle olay oldu! O poza yorum yağdı

Gökçe Bahadır göğüs dekoltesiyle olay oldu! O poza yorum yağdı

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Gökçe Bahadır
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