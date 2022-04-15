Kulüp dizisinin Matilda'sı Gökçe Bahadır göğüs dekoltesiyle olay oldu! O poza yorum yağdı

Son zamanların popüler oyuncularından biri olan Gökçe Bahadır, Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisi ile beğeni topladı. 40 yaşındaki tecrübeli oyuncu mavi elbisesiyle verdiği pozda göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

GÖKÇE BAHADIR'DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın, mavi elbise ile verdiği poza yorum yağdı.

Dekolteli pozuyla gündeme gelen Gökçe Bahadır binlerce beğeni aldı.

Gökçe Bahadır Kulüp dizisinde hayat verdiği Matilda karakteri ile beğenileri topladı.

2011-2012 yılları arasında Ali Sunal ile evli kalan Gökçe Bahadır, hayatını bu sene piyanist Emir Ersoy ile birleştirdi.





