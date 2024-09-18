SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Kulüp resmen açıkladı! Galatasaray'a forma satışından dev gelir...

Kulüp resmen açıkladı! Galatasaray'a forma satışından dev gelir...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.09.2024 07:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz 2 sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezon da özellikle Osimhen transferiyle büyük ses getiren Galatasaray, forma satışında rekora koşuyor. İşte detaylar...

Kulüp resmen açıkladı! Galatasaray'a forma satışından dev gelir...

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray forma satışında rekora koşarken, koyduğu hedefe ulaşmasına 700 bin forma kaldı. Bu sezon forma tedarikçisini değiştiren sarı-kırmızılı kulüp bir milyon forma satışı hedefini koymuştu. Son iki sezonda mağazacılık tarafında gelirlerini birkaç kat artıran Galatasaray şimdiye kadar 300 bin forma satışı gerçekleştirdi.

GELİR 40-50M€

GSSTORE-1024x576

Temmuz başında tanıtılan formalar, üç farklı kategoride satışa sunulmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, 1 milyon satış rakamına ulaşması halinde toplamda 40-50 milyon Euro arasında bir geliri kasasına koyacak.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

500jpg-EK4wAFMSKkuIspUutAGBtA

Galatasaray Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sarıöz de "Sosyal medyada yanlış yorumlar yapılıyor. 'Bir milyon forma satarsak bize bonus ödenecek' gibi bir şey söylemedik. 1 milyon forma satabilirsek hesaplarımıza göre 40-50 milyon Euro gelir elde edeceğiz. Amacımız bu geliri elde edebilmek" ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Dursun Özbek son dakika forma galatasaray
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in görülmemiş saldırısı kafaları karıştırdı! Tüm dünya aynı soruyu soruyor

İsrail'in görülmemiş saldırısı kafaları karıştırdı! Tüm dünya aynı soruyu soruyor

Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? İddialara sert yanıt

Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? İddialara sert yanıt

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor! 11 gol...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor! 11 gol...

Buruk derbide olmayacak futbolcuyu açıkladı!

Buruk derbide olmayacak futbolcuyu açıkladı!

Muslera dillere düştü! Orta sahadan yediği gol olay oldu

Muslera dillere düştü! Orta sahadan yediği gol olay oldu

Kenan Yıldız topa öyle bir vurdu ki... İlk maçında Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Kenan Yıldız topa öyle bir vurdu ki... İlk maçında Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.