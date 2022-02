Kulüp temsilcileri, Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerini değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri, eşleşmeleri değerlendirdi.

Kulüp temsilcileri, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen çeyrek ve yarı final kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, çeyrek finalde eşleştikleri Yukatel Kayserispor'un güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Son 8'de kolay takım yok. Kayserispor iyi bir takım. Fenerbahçe'ye son dakika sürprizi yaptı. Biz son dakikaya bırakmayı düşünmüyoruz. Maçlarda ne olacağı belli olmaz. Bizim takımımız da gayet kuvvetli. Güzel maçlar olacak. Futbolcu ve teknik ekibimizle konuştuğumuzda Antalya'ya gitmek istediklerini söylediler. Kısmet, bir sonraki maçta inşallah Antalya'da oluruz. Önce Kayserispor'u yenmemiz lazım. Türkiye Kupası'nda mücadele eden takımların finale gelene kadar ciddi giderleri oluyor. Belki finali kazandığınız zaman geliriniz oluyor ama o da genelde primlere gidiyor. Muhakkak gelirlerin arttırılması lazım." diye konuştu.

Erdoğan, altyapılarda futbolcu yetişmesi için tesisleşmeye önem verilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mıza sesleniyorum. Muhteşem statlar yapılmış, bütün statlar inanılmaz. Avrupa'da bile böyle statlar yok. Ancak bu statlarda oynayacak futbolcuların yetiştirileceği yerler var. Bunlar altyapı ve antrenman sahaları. Büyük kulüplerin bile yeterli sahası yok. Devletimiz lütfen bize arsalar tahsis etsin, çim sahalar yapalım. Böyle giderse yurt dışından yabancı futbolcu ithal etmeye devam ederiz. Yurt dışından gelen yabancı futbolcular, yatırımlarını yurt dışına yapıyorlar. Türk oyuncularını en iyi şekilde yetiştirmemiz için bize çim sahalar lazım. Lütfen tesisleşme atağı başlatalım, antrenman sahalarını çoğaltalım. Ersin ve Rıdvan gibi birçok kişi yetişebilir."

- Demirer: "Emin adımlarla ilerliyoruz"

Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Semra Demirer, tüm takımlara saygı duyduklarını vurguladı.

Beşiktaş gibi çok köklü, güzide bir kulüple eşleştiklerini dile getiren Demirer, "Biz de köklü ve güzide bir kulübüz. Emin adımlarla ilerliyoruz. Anadolu'dan katılan tüm katılımlar fark katıyor, gönüllerde iz bırakıyor. Büyük, küçük takım şeklindeki nitelendirmelere alınıyorum. Türkiye Kupası'na renk katan takımlarız. Çok güzel bir kura oldu. Hak eden kazansın. Biz de iradeli, karakterli takım olduğumuz için buraya renk kattığımızı düşünüyorum. Kupayı müzemize götürüp, Avrupa'da yer almak istiyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

- Akınal: "Amacımız kupayı Antep'e getirmek"

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, çeyrek finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleştiklerini hatırlatarak, "Gaziantep FK olarak kupayı Anadolu'ya kazandırmak istiyoruz. Bir Anadolu takımıyla eşleştik. İyi oynayan kazansın. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Amacımız kupayı Gaziantep'e götürmek. O yolda ilerleyeceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, son yıllarda kupada iyi mücadele ettiklerini anlatarak, "Buraya gelen takımların hepsi belli başarıyı yakalamış rakipler. Önümüze bakacağız. İnşallah Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacağız. İki yıl boyunca yarı final ve finalde elendik. İnşallah bu kez öyle olmayacak, sonuca gideceğiz." diye konuştu.

Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Serkan Aydın ise çeyrek finalde eşleştikleri VavaCars Fatih Karagümrük ile ilk maçı sahalarında yapacaklarını dile getirerek, "Çeyrek final oynayan her takımın bu kupayı alma gücünün olduğunu biliyoruz. Her takım aynı şansa sahip. Biz de bu sezon kupayı hem şehrimize hem taraftarımıza kazandırmak istiyoruz. Sivasspor tarihine böyle bir kupanın yakışacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu bilinçle hareket edip, takımımızı daha iyi hazırlayıp, umarım bu kupayı müzemize götürürüz. Kupayı almak istiyorsanız her takımı yenebilme gücüne sahip olmanız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.