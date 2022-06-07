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Kulüpler anlaşma sağlayamadı! Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklama geldi

07.06.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yaptı. Ağaoğlu, "Değişik düşünceler var, bunu saygıyla karşılıyoruz. Ama öncelikle perşembe günü aday başvuruları tamamlandıktan sonra 16 Haziran'a kadar tekrar bir araya gelip, son durumu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kulüpler anlaşma sağlayamadı! Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklama geldi

Kulüpler Birliği'nde gerçekleşen toplantının ardından başkan Ahmet Ağaaoğlu açıklamalarda bulundu.

"Genel kurul öncesinde kulüpler birliği olarak, başkanlarla yaklaşık 3 saat süren görüş alışverişinde bulunduk" diyen Ahmet Ağaoğlu, TFF başkanlığı için şu an tek aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüplerin anlaşma sağlayamadığını belirterek, "Adayların resmi başvuru süresi 9 Haziran'da saat 17.00'de bitiyor, dolayısıyla 48 saatten fazla süre var. Başka adayların da çıkma ihtimali göz önüne alınarak, cuma günü tekrar bir araya gelerek, kesinleşmiş adaylar üzerinden tekrara değerlendirme yapmayı uygun gördük. Son gelişmeleri değerlendirip o doğrultuda kararlar alacağız veya kulüp başkanları kendi iradeleri doğrultusunda hareket edecek. Farklı düşüncelere sahip olan başkanlarımız var. TFF, futbolun amir kurumu. Futbolu yöneten bir kurum, bu süreçle alakalı geçmişte yaşadığımız sorunları göz önüne aldığımızda tekrar aynı sorunları yaşamamak için başkanların tamamı çok büyük hassasiyet gösteriyor. Değişik düşünceler var, bunu saygıyla karşılıyoruz. Ama öncelikle perşembe günü aday başvuruları tamamlandıktan sonra 16 Haziran'a kadar tekrar bir araya gelip, son durumu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ülke futbolu adına çok ciddi sıkıntılar yaşadık." şeklinde konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Gelirlerin düşmesi, kulüplerin içine düştüğü ekonomik sıkıntıların artarak devam etmesi, TFF Başkanı'nın istifa etmesi, ondan önce MHK ile ilgili sorunlar. Son 10 yılda pandemi hariç bu sıkıntıların olduğu bir süreç hatırlamıyorum. Bugün Türk futbolunun gelmiş olduğu nokta acil, akılcı çözümler gerektiriyor." dedi.

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