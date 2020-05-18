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Kulüpler Birliği, 20 Mayıs Çarşamba günü toplanıyor!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.05.2020 18:16 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00'te telekonferansla toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kulüpler Birliği, 20 Mayıs Çarşamba günü toplanıyor!

Kulüpler Birliği koronavirüs günlerini değerlendirmek için toplantı yapacağını duyurdu. 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00'te telekonferansla toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

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