Kulüpler Birliği, 20 Mayıs Çarşamba günü toplanıyor!

Kulüpler Birliği koronavirüs günlerini değerlendirmek için toplantı yapacağını duyurdu. 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00'te telekonferansla toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.
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