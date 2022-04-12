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Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar

12.04.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Kulüpler birliği yasası ile ilgili konuşan Ağaoğlu, yabancı sınırı ile ilgili de bilgiler verdi.

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Yabancı kuralı ile ilgili bilgiler veren Ağaoğlu, naklen yayın için de bilgiler verdi.

"DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

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Ahmet Ağaoğlu, "Yabancı oyuncu konusu uzun süredir gündemde. 7+4 kuralının bir sene daha 8+3 olarak devam etmesini istiyoruz. Bazı kulüplerimizin elinde uzun sözleşmeleri olan oyuncularımız var. Sözleşmesi bitmeyen oyuncunun mukavelesini feshederseniz tüm alacağını vermek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANKİ PROBLEMLERDEN DAHA FAZLASINI YARATACAK."

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Ahmet Ağaoğlu, "Birinci gündem spor yasasıyla alakalıydı. Bu konuyla ilgili olan endişelerimizi kulüpler olarak çekincelerimizi ifade etmiştir. Bugünkü toplantıda görüş alışverişinde bulunduk. Yasanın bu haliyle çıkması, şu anki problemlerden daha fazlasını yaratacak." dedi.

"NAKLEN YAYIN İÇİN ÇALIŞAN İSİMLER İSTİFA ETTİ"

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Ahmet Ağaoğlu, "Naklen yayın için çalışan isimler istifa etti. Servet Yardımcı naklen yayın ihalesiyle ilgili süreci yönetiyor. Görüşlerimizi Servet Yardımcı'ya ileteceğim. 1,5 ay içerisinde bu işi bitirmek istiyor." dedi.

"BAŞKANLIĞI DÜŞÜNMÜYORUZ"

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Ahmet Ağaoğlu, "Ben, Ahmet Nur Çebi ve Göksel Gümüşdağ, üçümüz de düşünmüyoruz." açıklamasını yaptı.


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