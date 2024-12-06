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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Türk futbolu için yapılacak en büyük iyiliği açıkladı! "Avrupa'nın hiçbir liginde bu yok!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.12.2024 18:14
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Fenerbahçe Başkanı ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı olan Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Koç, "Türk futboluna yapabileceğimiz en büyük iyilik, profesyonel kulüp sayısını düşürmek olacaktır." dedi.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Türk futbolu için yapılacak en büyük iyiliği açıkladı! "Avrupa'nın hiçbir liginde bu yok!"

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki toplantı sonrası açıklamalar yaptı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"KULÜP SAYISINI DÜŞÜRMEK EN BÜYÜK İYİLİK"

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Türkiye'deki kulüp sayısını düşürmenin en büyük iyilik olacağını dile getiren Ali Koç, "Türk futboluna yapabileceğimiz en büyük iyilik, profesyonel kulüp sayısını düşürmek olacaktır. İnceledik, şu anda yanılmıyorsam Türkiye'de 159 profesyonel takım var. Avrupa'nın hiçbir liginde bu yok. Her lige 20 takım deseniz, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, hadi bir grup da 3. Lig. Maksimum 80, bize göre 60 olması gerekiyor. Onun için de çalışmalarımız olacak. Türk futbolunda tekrar, yeniden pozisyonlamamız gerekiyor, icat etmemiz gerekiyor her anlamıyla. İnşallah bir şeyler yapabiliriz çünkü bu şekilde gidemez." sözlerini sarf etti.

VADESİ GEÇMİŞ BORÇLAR

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Ali Koç, toplantıda konuşulan konularla ilgili ayrıca, "Daha sonra vadesi geçmiş borçların denetimi konusu var. Avrupa'ya giden takımlar, senede 4 kez temiz kağıdı alıyor. Avrupa'ya gitmeyenler, bize nazaran daha farklı bir takvimde raporlanıyorlar vadesi geçmiş borçları. Bunun daha UEFA standartlarına göre yapılması gerektiğini anlattılar bize. Harcama limitleri konusunda da yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Bence çok doğru. Şu anda gelirin üzerinden yapıyorsun, bir de onun üzerine %30 çarpan koyuyorsun ama sıfır borcu olan kulüplerin harcama limitleri çok düşük. Sağlıklı bir finansal yapısı olmanın avantajını göremiyorlar. Yeni modelin şöyle oluşması düşünülüyor, gelirin, borcun, yüzdeler ve öyle sınıflandırılıyorsun. Hoşumuza gitti, enteresan bulduk." şeklinde konuştu.

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Ali Koç son dakika
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