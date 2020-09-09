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Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den istifa kararı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 09.09.2020 11:32 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil görevini bırakma kararı aldı. Kulüpler Birliği'nde kısa süre önce yapılan seçimde Mehmet Sepil, yeniden başkanlık görevine seçilmişti.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den istifa kararı

beIN SPORTS'un haberine göre; Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakmak istediğini kulüp başkanlarına bildirdi.

Aynı zamanda Göztepe'nin de başkanı olan Sepil, Kulüpler Birliği başkanlığından istifasını diğer kulüplerin başkanlarına da bildirdi. Mehmet Sepil, Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığını bırakmasının ardından başkanlık görevine seçilmişti.

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