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Kulüpler Birliği'nden 60 saniyelik protesto duyurusu

FUTBOL HABERLERİ  | 18.12.2020 15:21 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı, bu hafta oynanacak olan karşılaşmalarda futbolcuların maçların ilk 60 saniyesinde hareketsiz kalarak protesto edeceğini açıkladı.

Kulüpler Birliği'nden 60 saniyelik protesto duyurusu

Kulüpler Birliği, yazılı olarak yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin bu durumu protesto edeceğini açıkladı.

Maçların başlangıcında 60 saniye boyunca takımlar mücadele etmeyecek ve tepkilerini bu şekilde yansıtacak. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun en temel paydaşı konumundaki Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, yayıncı kuruluşun yapması gereken ödemelerde uzun zamandır aksaklıklarla ve ciddi sorunlarla karşılaşmaktayız.
Yaşanan sıkıntılı süreçte gelirlerimizden önemli derecede indirim yapmamıza, bütün gayretlerimize ve anlayışımıza, TFF’nin yayıncı kuruluşla yaptığı tüm görüşmelere, temaslara, istişarelere ve üstelik de taraflar arasında uzlaşı sağlanmasına rağmen yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi her geçen gün biz kulüpleri endişeye ve batağa sürüklemektedir.
Bu kapsamda Süper Lig Kulüpleri ve TFF 1. Lig Kulüpleri olarak Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1. Lig’in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır.
Uzun yıllardır iş ortağımız olan Digiturk beIN Media Group’un yukarıda belirtiğimiz maddi sorunlarımızı ivedilikle çözmesini bekliyoruz.
Mevcut belirsiz durumun sona ermesi ve kulüplerimizin sözleşme koşulları gereği hak ettikleri şartların yerine getirilmesi için gerekirse hukuk çerçevesinde ve benzeri bu tarzda aksiyonların alınacağından kimsenin şüphesi olmasın.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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