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Kulüpler Birliği yabancı kuralı için toplanıyor

FUTBOL HABERLERİ  | 20.03.2019 11:42 | Son Güncelleme

Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısı ve altyapı konularında Kulüpler Birliği Vakfı 21 Mart Perşembe günü toplanacak.

Kulüpler Birliği yabancı kuralı için toplanıyor

Kulüpler Birliği Vakfı, olağan toplantısını 21 Mart Perşembe günü İstanbul'da gerçekleştirecek. Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılacak toplantı, saat 14.00'te başlayacak. Toplantıda Spor Toto Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayısı ile altyapı konularının da gündeme gelmesi bekleniyor. (AA)

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