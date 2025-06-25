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Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda son 16'ya yükselen takımlar belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Bayern Münih’i 1-0 mağlup eden Benfica grubu lider olarak tamamlarken, Bayern Münih grubu ikinci sırada tamamladı.

Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda son 16'ya yükselen takımlar belli oldu
Emre Şen

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Bayern Münih’i 1-0 mağlup eden Benfica grubu lider olarak tamamlarken, Bayern Münih grubu ikinci sırada tamamladı. Son maçta karşı karşıya gelen 2 ekip Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Grubun diğer maçında Auckland, Boca Juniors ile karşılaştı, maç 1-1 devam ederken hava şartları nedeniyle hakem maçı durdurdu ve oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Kulüpler Dünya Kupası C Grubu maçında Portekiz ekibi Benfica ile Alman temsilcisi Bayern Münih karşı karşıya geldi. TSİ 22’de başlayan maç Bank of America Stadyumu’nda oynandı. Benfica forması giyen milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oyuna 55’inci dakikada dahil oldu. Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane ise maçta 90 dakika süre aldı. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golü 13’üncü dakikada Schjelderup kaydetti ve Benfica grubu 7 puanla lider olarak tamamladı. Bayern Münih ise grubu liderin 1 puan gerisinde tamamlayarak son 16’ya yükseldi.

Grubun diğer maçında ise TSİ 22.00’de Auckland ile Boca Juniors kozlarını paylaştı. GEDOİS Park’ta oynanan maç 55'inci dakikada hava şartlarından dolayı durdu. Hakem iki takımın oyuncularını soyunma odasına yolladı. Maçın devam edeceği açıklanırken oyuncular ısınmak için sahaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
bayern munich benfica
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