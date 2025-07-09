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Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Chelsea'nin yeni transferi Joao Pedro nefis bir gol attı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmasında Fluminense ile Chelsea karşılaşırken, maçın 18.dakikasında Chelsea adına Joao Pedro harika bir gol atarak takımı 1-0 öne geçirdi. Golün ardından Fluminense alt yapısından çıkan Joao Pedro ellerini kaldırarak gole sevinmedi.

Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Chelsea'nin yeni transferi Joao Pedro nefis bir gol attı!
Burak Kavuncu
Pedro Neto

Pedro Neto

POR Portekiz
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Chelsea
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmasında Brezilya temsilcisi Fluminense, İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaştı. Maçı 2-0 kazanan Chelsea turnuvada finale çıkarken, Fluminense elendi. Maçın henüz 19.dakikasında Chelsea'nin yeni transferi Joao Pedro yay çevresinden süper bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. Golü izleyen taraftarlar gözlerine inanamadı.

AYAK İÇİ PLASE

Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Chelsea nin yeni transferi Joao Pedro nefis bir gol attı! 1

Dakikalar 19’u gösterirken Chelsea kendi sol kanadından Pedro Neto ile topu getirdi. İçeriye ortalanan top defansın müdahalesi ile yay çevresine gönderilirken, topu kontrol eden Joao Pedro nefis bir plase vuruş ile topu ağlara gönderdi.

Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Chelsea nin yeni transferi Joao Pedro nefis bir gol attı! 2

Kaleci topa uzanmasın rağmen gole engel olamadı.

JOAO PEDRO SEVİNMEDİ

Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Chelsea nin yeni transferi Joao Pedro nefis bir gol attı! 3

Yıldız futbolcu Joao pedro attığı golün ardından sevinmeyerek taraftardan özür dilermişcesine hareket yaptı. Bunun sebebini sorgulayan taraftarlarsa gerçeği sonradan öğrendi. Yıldız futbolcu futbola Fluminense U17 takımında başlamasından dolayı golün ardırdan sevinmeyerek saygı gösterdi.

CHELSEA FİNALDE RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Chelsea nin yeni transferi Joao Pedro nefis bir gol attı! 4

Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçını kazanan Chelsea finalde Fransız temsilcisi PSG ile İspanya temsilcisi Real Madrid maçının galibiyle karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea Fluminense final FIFA Kulüpler Dünya Kupası
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