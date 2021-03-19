SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Kulüpler ile Bankalar Birliği arasındaki anlaşma 7+2 yıl olarak revize edildi!

Kulüpler ile Bankalar Birliği arasındaki anlaşma 7+2 yıl olarak revize edildi!

19.03.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört büyük kulüp ve Bankalar Birliği bugün 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza atıyor. 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 olarak revize edildi. Kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.

Kulüpler ile Bankalar Birliği arasındaki anlaşma 7+2 yıl olarak revize edildi!

Son yıllarda katlanarak büyüyen borçlarını çevirmekte çok zorlanan dört büyük kulüp, yeniden yapılandırma için Bankalar Birliği ile anlaşmaya vardı ve 16:00'da imzalar atıldı.

Buna göre daha önce imzalanan 2 yılı anapara ödemesiz ve 5 senelik olan anlaşma, 9 yıl olarak revize edidi. 7+2 yıl olarak imzalanacak anlaşmaya göre kulüpler 2 yıl boyunca anapara ödemesi yapmayacak. Anapara ödemesi 3. yıldan itibaren başlayacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları bugün Denizbank Genel Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi'nin genel müdürleri ve temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de toplantıda yer aldı

NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI

"DAHA UZUN SÜRELİ YAPILANDIRMA"

"Türk futbolunun geleceği için yeni bir sayfa açılıyor. Uzun süren görüşmeler sonucunda dört kulübümüz, yeni bir anlaşmaya imza atacak. Kulüplerimiz önceki dönemden daha uzun süreli yapılandırma şansına sahip olacaklar. Türk futbolunun uzun yıllardır devam eden mali sorunları var ve zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi süreci daha zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde, bu anlaşma kulüpleri rahatlatacaktır. Nefes alacaklar ve önlerini görebilecekler. Türk futboluna ve kulüplerin mali sorunlarına yapıcı destekleri nedeniyle tüm bankalarımıza teşekkür ederiz. TFF olarak temel amacımız, kulüplerin sürdürülebilir finansal yapıya kavuşmalarıdır"

"TAKIMLARIN CEZA ALMASINI İSTEMİYORUZ"

"İki yıldır kulüplerin harcama limitlerini titizlikle uyguluyoruz ve bununda meyvelerini almaya başladık. TFF olarak, UEFA ile birlikte anında harekete geçtik. Salgın döneminde esneklikler sağladık. Türk futbolunun kurtuluşu mali disiplinde. Özellikle takımların UEFA'dan ceza almasını istemiyoruz. Günü kurtarmak için değil, gelecek adına adımlar atıyoruz. Yeni spor kulüpleri yasasının da yüce Meclis'ten kısa sürada çıkmasını bekliyoruz. Kulüplerden bu süreçte anlaşmalarına tam anlamıyla uymalarıdır. İhtiyacı olan diğer kulüplerin de sorunları aynı şartlarda çözebileceğine inanıyoruz. Kulüplerimize zor günlerinde destek çıkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman federasyonumuzun yanında olan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. "

AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI

"PANDEMİDE ÇOK ZORLANDIK"

"Kulüplerimizi bu şekle getirdik ve hatalarımızı kabul etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz durum, hiç hoş değildi. Bankalar gereken desteği vermeseydi, Türk sporunu ileriye taşıyamayacaktık. Kendilerine minnettarız. Popülist yaklaşımlarımız nedeniyle pandemide daha da zorlandık. Bundan sonra mali disiplin içerisinde olmak zorundayız. Bu anlaşma ile bugünü kurtarmış olabiliriz ama geleceği kurtarmak için tüm kulüplerin mali disipline sahip çıkması, popülist hareketlerden vazgeçmesi gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu yolu açtığı için minnettarız. Bankalarımıza teşekkür ederiz. Banka çalışanlarına da teşekkür ederim. Kıymetini bilelim, hayırlı ve uğurlu olsun. Umarım başarılarımızla bu desteklere karşılık veririz. "

MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI

"SPORCU ALAMADIK, CEZA ÇEKTİK"

"Sürecin başından beri içindeyim. Süper Lig kulüplerinin 14 Milyar TL borcu, 4 Milyar TL borcu vardı. Bu mantıktan yola çıktık. Sayın Bakan Kasapoğlu geldiği günden itibaren bununla uğraştı. Hiç para harcamadan, 4 yılda ödenebiliyordu. 4 yıl ödemesiz, 10 yıl vade istedik. Bankaların bunun altından kalkması mümkün değildi. Mali disiplin çok önemli. Bizi UEFA disipline etti. Biz sporcu alamadık, onun cezalarını çektik. Özetle; devletimize çok teşekkür ederim. Sporla yatıp kalkan, halkımıza da mutluluklar ve iyi seyirler diliyorum. Dürüst ve fair yarışmalar diliyorum."

AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"FFP KURALLARINA UYMAK ZORUNLULUK"

"Sadece borçların yeniden yapılandırması olarak bu işi değerlendirmek doğru olmaz. Bu yıllardır var olan ancak hep arkasından dolaşmayı tercih ettiğimiz UEFA Finansal Fair-Play kurallarına uymak için bir zorunluluktur. Bugüne kadar yapılan finansal ihlaller bizi bu noktaya taşıdı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Bankalar Birliği ve TFF, kulüplerin Finansal Fair-Play ihlalinin önüne geçtiğini görüyoruz. Bu kurallara uymayan, cezayı UEFA'dan önce Bankalar Birliği'nden yiyecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve Bankalar Birliği'ne teşekkür ederiz."

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"ÇÖZÜM BAHİS GELİRLERİNDEKİ PAY"

Biz bu sürece son bir senede dahil olduk. 2,5 yıl önce başlayan sürece şartlardan dolayı giremedik. Eylül-Ekim ayında süreci tamamlamayı umuyorduk ama kolay olmadı. Uymak için uğraşacağız, uymadığımız dönemler de olacaktır. En büyük çözüm, bahis gelirlerinin eskiden olduğu gibi %4,5 - 5'lere getirilmesidir. Legal bahis 60 Milyon TL'ye kadar çıktı. Bunu devletimiz kulüplerin alacaklarından kesip, direk Bankalar Birliği'ne verebilir. Bu süreci kolaylaştıracaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
Anlaşma tamam! Alex göreve başlıyorAnlaşma tamam! Alex göreve başlıyor
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Annesinin paylaşımları olay oldu!

Annesinin paylaşımları olay oldu!

Borcunu alamadı, cenazede ‘hakkımı helal etmiyorum’ diye bağırdı

Borcunu alamadı, cenazede ‘hakkımı helal etmiyorum’ diye bağırdı

İnsanlık dışı faul! Hastanelik oldu...

İnsanlık dışı faul! Hastanelik oldu...

Anlaşma tamam! Alex göreve başlıyor

Anlaşma tamam! Alex göreve başlıyor

Avrupa Ligi'nde ırkçılık şoku! Saha karıştı...

Avrupa Ligi'nde ırkçılık şoku! Saha karıştı...

G.Saray scout ekibinin yeni keşfi!

G.Saray scout ekibinin yeni keşfi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fenerbahçe'de bomba gelişme! Teklif yapıldı

Fenerbahçe'de bomba gelişme! Teklif yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türk hakemden şike itirafı!

Türk hakemden şike itirafı!

Güzel sporcudan şoke eden ifadeler!

Güzel sporcudan şoke eden ifadeler!

Yüzyılın transferi gerçekleşiyor!

Yüzyılın transferi gerçekleşiyor!

Diğer Haberler

Kulüpler ile Bankalar Birliği arasındaki anlaşma 7+2 yıl olarak revize edildi!

Kulüpler ile Bankalar Birliği arasındaki anlaşma imzalandı

TFF: Üst Klasman hakemimizin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır

TFF açıkladı! "Bir hakemin testi pozitif çıktı"

Alex de Souza teknik direktörlüğe başlıyor

Anlaşma tamam! Alex göreve başlıyor

Ahmet Çakar'dan dikkat çeken tweet: Hakkınızı helal edin

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

IFAB, ofsayt kuralına düzenleme getiriyor!

Ofsayt kuralı tarih oluyor! İşte yeni kural...

Bülent Uygun: Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper

''Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.